Włoski jubiler Paolo Bulgari, który pomógł przekształcić rodzinną markę w międzynarodową grupę luksusową, zmarł w wieku 89 lat. O śmierci jubilera poinformował Cyprus Mail, powołując się na oświadczenie jego rodziny potwierdzone przez firmę Bulgari, należącą obecnie do francuskiej grupy LVMH.

Rodzinny dom jubilerski

Paolo Bulgari urodził się w Rzymie w 1937 roku. Był wnukiem Sotiriosa Voulgarisa, greckiego złotnika ze regionu Epir, który opuścił Grecję, osiedlił się we Włoszech i pod koniec XIX wieku założył firmę, która później stała się domem jubilerskim Bulgari. Rodzina zmieniła pisownię swojego nazwiska na włoską.

Bulgari dołączył do rodzinnego biznesu w 1960 roku, wcześniej studiując prawo. Zyskał reputację jednego z czołowych ekspertów branży w dziedzinie kamieni szlachetnych. Wraz z bratem Nicolą, a później także z bratankiem Francesco Trapanim, przyczynił się do przekształcenia rzymskiego domu jubilerskiego w międzynarodową grupę luksusową.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rozwój marki BVLGARI

Od 1984 roku Paolo Bulgari był prezesem firmy. W tym okresie BVLGARI, w którego nazwie użyto klasycznej łacińskiej litery V zamiast U, rozszerzyło działalność z biżuterii na zegarki, perfumy, akcesoria i hotele. Firma otwierała również sklepy w największych miastach świata, w tym w Nowym Jorku, Paryżu i Genewie.

Biżuterię Bulgari nosili Elizabeth Taylor, Richard Burton, Sophia Loren, Audrey Hepburn, Nicole Kidman i Angelina Jolie. Mimo związku marki ze światem luksusu współpracownicy wspominali Bulgariego jako powściągliwego człowieka, który nadal pracował z klientami w historycznym butiku przy rzymskiej Via Condotti. Według włoskich mediów tworzył szkice biżuterii niemal do końca życia.

W 2011 roku rodzina Bulgari sprzedała kontrolę nad firmą LVMH w ramach transakcji wartej około 5 mld dolarów, kończąc ponad stulecie rodzinnej kontroli. Dyrektor generalny LVMH Bernard Arnault oświadczył, że Paolo Bulgari odegrał kluczową rolę w sukcesie marki, zachowując jej włoski charakter i rzymskie dziedzictwo.

Czytaj nas na