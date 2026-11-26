Włoski bank UniCredit złożył wniosek o przeprowadzenie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy niemieckiego Commerzbanku we Frankfurcie. Celem jest zgłoszenie własnych przedstawicieli do rady nadzorczej banku, informuje Tagesschau.

Uzyskano niezbędne zgody

UniCredit oświadczył, że otrzymał od polskiego organu nadzoru finansowego ostatnią wymaganą zgodę na wejście do Commerzbanku. Według publikacji wcześniej zgodę na przejęcie Commerzbanku wydały Komisja Europejska oraz System Rezerwy Federalnej USA.

Data nadzwyczajnego zgromadzenia nie została jeszcze ustalona. Prezes UniCredit Andrea Orcel wcześniej zakładał jego przeprowadzenie w pierwszym kwartale 2027 roku. Zarząd Commerzbanku musi rozpatrzyć wniosek i zwołać zgromadzenie, jeśli zostaną spełnione warunki przewidziane prawem.

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Możliwe zmiany w zarządzaniu

Commerzbank poinformował, że w przypadku wyboru Orcela można go zaproponować członkom rady nadzorczej jako kandydata na jej przewodniczącego. W tym celu musi przejść regulacyjną ocenę kwalifikacji zawodowych i wiarygodności.

Nowy skład rady nadzorczej potencjalnie będzie mógł powołać nowy zarząd, w tym zmienić kierownictwo banku z Bettiną Orlopp na czele. Następnie Orcel planuje realizować strategię przewidującą redukcję około 7 tys. miejsc pracy oraz ograniczenie międzynarodowej sieci Commerzbanku.

Tagesschau zauważa również, że oczekiwane jest możliwe połączenie Commerzbanku z Hypovereinsbankiem — monachijską spółką zależną UniCredit. W maju UniCredit zaproponował wymianę akcji wszystkim akcjonariuszom Commerzbanku i uzyskał dostęp do niemal 50% akcji niemieckiego banku. Akcjonariusze, którzy zgodzili się na wymianę, mają otrzymać akcje UniCredit nie później niż 7 grudnia.

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