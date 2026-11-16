Sąd w Mediolanie we Włoszech objął Revolut Bank UAB — bank zarejestrowany na Litwie, działający we Włoszech za pośrednictwem lokalnego oddziału — zarządem sądowym. Decyzja będzie obowiązywać przez rok. Jak informuje Channel NewsAsia, sąd wskazał na „poważne uchybienia” w systemie kontroli banku w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Operacje na kwotę 41,9 mln euro

W 39-stronicowym orzeczeniu, z którym zapoznała się agencja Reuters, wskazano, że niewystarczające zabezpieczenia umożliwiły 24 osobom, wobec których toczyło się śledztwo lub które zostały skazane za różne przestępstwa, ukrycie przepływów finansowych o łącznej wartości 41,9 mln euro w latach 2021–2026.

Według sądu inne instytucje kredytowe złożyły 265 zgłoszeń podejrzanych transakcji związanych z tymi 24 osobami, podczas gdy Revolut Bank UAB nie złożył żadnego. Prokuratura w Mediolanie i sąd uważają, że bank nie wprowadził odpowiednich kontroli, aby zapobiegać nielegalnej działalności.

Revolut nie jest objęty postępowaniem karnym. Nadzór dotyczy wyłącznie działalności banku we Włoszech i, jak się oczekuje, nie wpłynie na obsługę klientów detalicznych i korporacyjnych.

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Plan usunięcia uchybień

Sąd wyznaczył dwóch zarządców sądowych o szerokich uprawnieniach nadzorczych i kontrolnych. Mają oni przedstawić wstępny raport w ciągu 30 dni, a pełną ocenę systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy — w ciągu 90 dni.

Bank musi zrealizować 15-punktowy plan: w ciągu pięciu dni wyznaczyć wewnętrzną osobę kontaktową, a w ciągu 60 dni przedstawić plan usunięcia problemów z przestrzeganiem wymogów.

Działania sądu są związane z kontrolą włoskiej policji finansowej z 2024 roku dotyczącą Revolut Digital Assets Europe — podmiotu świadczącego usługi kryptowalutowe europejskim użytkownikom. W raporcie ukończonym w grudniu 2024 roku policja poinformowała o ponad milionie naruszeń zasad weryfikacji klientów i przechowywania danych, a także o 60 przypadkach niezgłoszenia podejrzanych transakcji. Materiały przekazano włoskiemu Ministerstwu Gospodarki, które odpowiada za sankcje administracyjne.

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