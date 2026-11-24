Włoski tenisista Jannik Sinner pomyślnie przeszedł operację kontuzjowanego prawego kolana w Finlandii. Zabieg przeprowadził fiński specjalista, profesor Lasse Lempainen.

Operacja i rekonwalescencja

Podczas operacji sportowcowi wydłużono pasmo biodrowo-piszczelowe. Według danych medycznych powrót do zdrowia 25-letniego tenisisty ma potrwać około trzech miesięcy. Z tego powodu Sinner prawdopodobnie opuści Australian Open, który odbędzie się w styczniu.

O pomyślnym przebiegu operacji informuje ANSA English, powołując się na źródła.

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Długa przerwa

Sinner nie grał od lipca, gdy obronił tytuł na Wimbledonie i zdobył piąty w karierze tytuł turnieju wielkoszlemowego. W poniedziałek przybył do Turku po podjęciu decyzji o operacji. Według informacji agencji wcześniej tenisista przeszedł w weekend badanie u Lempainena w Mediolanie.

Na początku listopada Sinner spadł z pierwszego na drugie miejsce światowego rankingu, oddając prowadzenie niemieckiemu tenisiście Alexandrowi Zverevowi po długiej nieobecności na korcie.

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