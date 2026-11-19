Włoski tenisista Flavio Cobolli stracił szanse na awans do półfinału ATP Finals w Turynie we Włoszech po porażce z Amerykaninem Francesem Tiafoe 6:7 (6:8), 0:6. Jak informuje ANSA English, była to druga porażka Włocha w fazie grupowej.

Druga porażka w grupie

24-letni Cobolli, zajmujący szóste miejsce w światowym rankingu, wcześniej przegrał z Daniiłem Miedwiediewem. W ostatnim meczu grupy imienia Ivana Lendla zagra z Hiszpanem Carlosem Alcarazem, który już zapewnił sobie awans do najlepszej czwórki.

Po meczu Cobolli nazwał tę porażkę „najsmutniejszym meczem w mojej karierze”. Zauważył, że występ we Włoszech jest jednocześnie trudnym i wymarzonym doświadczeniem, a także powiedział, że jest mu żal kibiców, którzy zawsze go wspierali.

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Ocena meczu

Tenisista oświadczył, że nie uważa presji za główną przyczynę niepowodzenia. Według niego charakterystyka kortu niezbyt mu pomogła, a w przeddzień spotkania nie mógł trenować tak, jak chciał.

Cobolli uważał, że w pierwszym secie miał więcej okazji niż jego rywal i zasługiwał na zwycięstwo w nim. Po przegranym tie-breaku nie potrafił wyjaśnić, co wydarzyło się dalej. W meczu z Alcarazem Włoch planuje spróbować sprawić jak najwięcej problemów zawodnikowi, którego nazwał najlepszym pod względem obecnej formy.

Z powodu kontuzji kolana w turnieju nie występuje Jannik Sinner. Włosi Simone Bolelli i Andrea Vavassori także przegrali drugi mecz w deblu i stracili możliwość awansu do półfinału.

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