W Wielkiej Brytanii film dokumentalny ITV pokazał możliwe naruszenia podczas zakwaterowania osób ubiegających się o azyl w byłej bazie wojskowej w Crowborough, w hrabstwie East Sussex. Jak podaje „The Guardian”, dziennikarz ITV pracował tam pod przykryciem jako specjalista ds. wsparcia społecznego i nagrywał materiały wewnątrz byłego wojskowego obozu szkoleniowego.

Według twórców filmu Inside The Asylum Camp na obiekcie mogły zostać zakwaterowane cztery lub pięć osób, które przeżyły tortury i nie powinny tam przebywać. W maju ubiegłego roku Wysoki Trybunał uznał za niezgodną z prawem zmianę polityki Home Office, która zobowiązywała osoby, które przeżyły tortury, do dzielenia pokoi z innymi. W Crowborough osoby ubiegające się o azyl są zakwaterowywane w dużych sypialniach.

Kontrole dobrostanu

Byłą bazą wojskową zarządza firma Clearsprings Ready Homes. Jej pracownicy mają przeprowadzać dla mieszkańców dwie kompleksowe kontrole dobrostanu miesięcznie. Jednocześnie, według ITV, na ukrytym nagraniu personel przyznaje, że nie zadaje wszystkich wymaganych pytań i skraca kontrole.

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Pracownicy informowali również o zaległościach w realizacji 1 000 kontroli, które należy wykonywać co miesiąc. Jeden z pracowników powiedział na nagraniu, że oznaczenia dotyczące obaw wobec konkretnych osób ubiegających się o azyl w ich aktach nie mają znaczenia i że rzekomo nikt już do nich nie wraca. Na pytanie dziennikarza, czy ludzie mogą pozostać bez odpowiedniego wsparcia z powodu powierzchownych kontroli, pracownik odpowiedział twierdząco.

Reakcja obrońców praw człowieka

Louise Calvey, dyrektorka wykonawcza organizacji charytatywnej Asylum Matters, nazwała przerażającymi doniesienia o zakwaterowaniu osób, które przeżyły tortury, w wojskowych koszarach. Oświadczyła, że rząd musi pilnie ponownie rozważyć wykorzystywanie takich obozów do zakwaterowania osób ubiegających się o azyl.

Decyzja Home Office o zakwaterowaniu osób ubiegających się o azyl w byłych obiektach wojskowych w Crowborough oraz Wethersfield w hrabstwie Essex wywołała sprzeciw lokalnych mieszkańców. Jednocześnie policja odnotowała bardzo niski poziom nawet drobnych wykroczeń wśród mieszkańców tych dwóch obozów. „The Guardian” zwrócił się do Home Office i Clearsprings Ready Homes o komentarz.

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