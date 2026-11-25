W prowincji Ituri we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga niemal sześć na dziesięć ankietowanych kobiet i nastoletnich dziewcząt stwierdziło, że przemoc lub złe traktowanie w ich życiu rozpoczęły się albo nasiliły po wybuchu epidemii Eboli. Wskazują na to wstępne dane UNICEF, informuje The Japan Times.

Badanie w Ituri

Badacze ankietowali 1062 kobiety i dziewczęta w wieku od 15 lat w pięciu strefach zdrowotnych Ituri od 28 sierpnia do 15 października. Monitoring przeprowadziły UNICEF, kongijska organizacja kobieca SOFEPADI oraz Uniwersytet Waszyngtoński w St. Louis.

Ponad jedna trzecia respondentek zgłosiła zwiększoną kontrolę nad ich przemieszczaniem się, pieniędzmi lub telefonami, a także przemoc emocjonalną i psychiczną. Kobiety i dziewczęta zgłaszały również przemoc fizyczną i seksualną.

UNICEF podkreślił, że wyniki nie ustalają bezpośredniego związku przyczynowego między Ebolą, środkami walki z epidemią a przemocą. Jednocześnie wskazują, że strach i zakłócenia codziennego życia spowodowane epidemią mogły zwiększyć presję w gospodarstwach domowych, które już ucierpiały wskutek wieloletniego konfliktu, przesiedleń i niestabilności.

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Stres związany z ograniczeniami i brak pomocy

Siedem na dziesięć respondentek powiedziało, że ich rodziny zetknęły się z co najmniej jednym środkiem przeciwepidemicznym — izolacją, kwarantanną lub śledzeniem kontaktów. Wśród osób, które zgłosiły nową lub nasilającą się przemoc, dziewięć na dziesięć wskazało stres i strach związane z Ebolą jako czynniki, które się do tego przyczyniły.

Liczba zgłoszeń do ośmiu bezpiecznych przestrzeni dla kobiet i dziewcząt prowadzonych przez SOFEPADI w Ituri wzrosła niemal trzykrotnie: z 1183 w okresie styczeń–marzec do 3548 w okresie lipiec–wrzesień. Niemal połowa respondentek, które próbowały uzyskać pomoc lub wsparcie, nie mogła tego zrobić.

Przebieg epidemii

Według stanu na 23 listopada w kraju odnotowano 11 955 potwierdzonych przypadków Eboli i 5867 zgonów, co odpowiada śmiertelności na poziomie niemal 50%. Ogniskami epidemii są prowincje Ituri i Kiwu Północne. Według UNICEF od początku epidemii organizacja i jej partnerzy udzielili pomocy ponad 3300 osobom dotkniętym przemocą ze względu na płeć w tych dwóch prowincjach, jednak programy ochrony kobiet i dzieci mają niedobór finansowania na poziomie 76%.

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