Główny radca prawny Nvidia, Tim Teter, zgodził się spotkać 2 grudnia z przewodniczącymi komisji Izby Reprezentantów Kongresu USA na zamkniętej rozmowie ze stenogramem. Rozmowa będzie dotyczyć kontroli eksportu chipów sztucznej inteligencji, informuje The Hill.

Wniosek trzech komisji

Z prośbą o przeprowadzenie rozmowy z Teterem zwrócili się przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Brian Mast, przewodniczący komisji ds. Chin John Moolenaar oraz przewodniczący komisji ds. wywiadu Rick Crawford. W liście poprosili przedstawiciela firmy o odpowiedź do piątkowego wieczoru i ostrzegli, że w razie odmowy mogą wydać wezwanie.

Ustawodawcy chcą omówić przemyt chipów do AI, możliwe wykorzystanie produktów Nvidia przez struktury wojskowe państw przeciwnych USA, a także doniesienia o możliwej ingerencji w amerykańską politykę kontroli eksportu i śledztwa, w tym dotyczące Megaspeed.

Przedstawiciel Nvidia oświadczył, że firma oczekuje na spotkanie z przewodniczącymi komisji 2 grudnia. Według źródła zaznajomionego z negocjacjami Nvidia wcześniej proponowała, aby Teter wystąpił przed Komisją Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów w lipcu, październiku i na początku listopada w sprawie przekierowywania chipów AI, kontroli eksportu i Megaspeed, jednak komisja odmówiła.

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Śledztwo w sprawie Megaspeed

Megaspeed to singapurska firma działająca w sektorze centrów danych. Departament Handlu i Departament Sprawiedliwości USA badają, czy przestrzegała ona ograniczeń eksportowych w obliczu obaw o możliwe przekazywanie chipów do Chin.

Jak pisał The New York Times, w ubiegłym roku Teter skontaktował się z agentami pracującymi przy tej sprawie, twierdząc, że zastępca sekretarza handlu Jeff Kessler zezwolił firmie na kontakt z nimi. Wkrótce potem sprawę przekazano Departamentowi Sprawiedliwości, zaznaczała gazeta. Amerykańskie agencje poinformowały, że po inspekcji Megaspeed w czerwcu dochodzeniu karnemu przewodził Departament Sprawiedliwości.

Wzmożona uwaga wobec Megaspeed pojawiła się po tym, jak Jensen Huang, który opuścił stanowisko dyrektora generalnego Nvidia, przyznał się do relacji z byłą wysoką menedżerką Megaspeed. Jest ona podejrzewana o pracę dla chińskiego wywiadu. Huang również zgodził się zeznawać przed Kongresem 1 grudnia.

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