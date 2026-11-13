W Estonii niejasne sformułowanie ustawy o ochronie dzieci może pozwalać osobom skazanym za przestępstwa seksualne na pracę w szkołach lub przedszkolach na stanowiskach, które formalnie nie przewidują bezpośredniej pracy z dziećmi. Taką ocenę wyraziła prawniczka Kärt Pormeister, podaje ERR News.

Różne interpretacje ograniczeń

Ustawa zakazuje pracy z dziećmi osobom skazanym za przestępstwa seksualne, a także za nieumyślne lub umyślne zabójstwo. Pracodawcy muszą co roku sprawdzać dane pracowników w rejestrze karnym, jednak dokument nie zawiera wykazu konkretnych stanowisk ani instytucji.

Zdaniem Pormeister przepis zakazuje pracy, która w ramach obowiązków zawodowych wiąże się z bezpośrednim kontaktem z dziećmi. Dlatego, w jej ocenie, osoba skazana za przestępstwo seksualne mogłaby potencjalnie pracować na przykład jako sprzątacz w szkole lub przedszkolu. Prawniczka zaznaczyła, że taka praca nie wymaga bezpośredniej interakcji z dziećmi, choć przypadkowy kontakt z nimi jest możliwy.

Estońskie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Spraw Społecznych nie zgodziły się z tą interpretacją. Anna-Liisa Uisk, kierująca wydziałem rozwoju i statystyki kryminalnej w Ministerstwie Sprawiedliwości, oświadczyła, że pracodawca musi w każdym przypadku ocenić, czy pracownik będzie kontaktował się z dziećmi. Jak powiedziała, bezpośredni kontakt obejmuje również możliwość osobistego spotkania z dzieckiem.

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Proponowane zmiany

Helen Meumers, kierująca polityką ochrony dzieci w Ministerstwie Spraw Społecznych, uważa, że obowiązująca ustawa jest wystarczająco jasna, choć nie zawiera wykazu stanowisk, instytucji ani usług.

Ministerstwo Sprawiedliwości przedłożyło poprawki do ustawy o ochronie dzieci i ustawy o rejestrze karnym. Przewidują one automatyczne, comiesięczne zamiast corocznych sprawdzanie danych pracowników, powiadamianie Rady Ubezpieczeń Społecznych o utracie przez pracownika prawa do pracy z dziećmi oraz wyświetlanie zdjęć osób, którym z powodu przestępstw seksualnych zakazano pracy z dziećmi, jeżeli przestępstwa te wiązały się z fizycznym kontaktem z osobami niepełnoletnimi.

Prokuratura poparła założenie zmian, ale zakwestionowała, czy zdjęcia zwiększą bezpieczeństwo. Zaznaczyła, że osoby posługujące się fałszywymi kodami identyfikacyjnymi raczej nie zostaną w ten sposób wykryte. Prokuratura podkreśliła również potrzebę inwestycji w usługi w zakresie zdrowia psychicznego, poradnictwo, leczenie i szkolenie specjalistów.

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