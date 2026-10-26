W Sydney w Australii 26 października z nowego międzynarodowego lotniska Western Sydney wystartował pierwszy międzynarodowy lot. Samolot Air New Zealand przyleciał rano z Auckland, a następnie odleciał w drogę powrotną, inaugurując połączenia między Auckland a zachodnimi przedmieściami Sydney trzy razy w tygodniu, informuje Channel NewsAsia.

Pierwszy nowy duży hub lotniczy od ponad pół wieku

Western Sydney International Airport stał się pierwszą alternatywą dla głównego lotniska miasta — Kingsford-Smith — po ponad czterech dekadach planowania. Nowe lotnisko ma jeden pas startowy i jest pierwszym dużym hubem lotniczym otwartym w Australii od ponad 50 lat.

Loty krajowe z lotniska rozpoczęły się dzień wcześniej, 25 października, a operacje cargo ruszyły w lipcu. Głównym przewoźnikiem krajowym jest obecnie tania linia Jetstar, która lata na Gold Coast, do Melbourne i Brisbane.

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Całodobowa działalność i nowe trasy

W przeciwieństwie do lotniska Kingsford-Smith, dla nowego portu lotniczego nie ustanowiono nocnych ograniczeń dla lotów pasażerskich. Dyrektor generalny Western Sydney International Airport Simon Hickey oświadczył, że całodobowe funkcjonowanie zapewni liniom lotniczym większą elastyczność w połączeniach z globalnymi hubami, a podróżnym — więcej możliwości podróżowania.

Budowa lotniska kosztowała 5,3 mld dolarów australijskich, czyli 3,7 mld dolarów amerykańskich, nie uwzględniając infrastruktury transportowej wokół niego. Na lotnisko można dojechać samochodem, jednak bezpośrednie połączenie kolejowe nie jest oczekiwane co najmniej do grudnia 2027 roku.

Lotnisko poinformowało o planowanym uruchomieniu międzynarodowych tras Vietjet Air w styczniu 2027 roku, Fiji Airways w marcu 2027 roku oraz Qatar Airways w grudniu 2027 roku. Premier Australii Anthony Albanese nazwał otwarcie lotniska „wspaniałym nowym rozdziałem” dla kraju i zaznaczył, że ma ono sprzyjać tworzeniu miejsc pracy oraz inwestycjom w zachodniej części Sydney.

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