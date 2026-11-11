Izrael rozpocznie 1 grudnia przyjmowanie wniosków dotyczących budowy 2167 domów w projekcie osiedlowym E1 na wschód od okupowanej Wschodniej Jerozolimy. Wnioski będą przyjmowane do 28 grudnia, informuje Anadolu Agency, powołując się na izraelskie organizacje praw człowieka Ir Amim, Bimkom i Peace Now. Nazywają one ten projekt osiedlowy nielegalnym.

Wyburzanie domów w rejonie E1

Organizacje poinformowały o wyburzaniu domów w palestyńskiej społeczności beduińskiej położonej na terenie objętym projektem. Podały również, że 3 listopada wydano tam dodatkowe nakazy rozbiórki.

Według obrońców praw człowieka przygotowania do budowy trwały już przed otwarciem naboru wniosków. Nazwali harmonogram przetargów dowodem na zamiar rządu premiera Binjamina Netanjahu, by realizować projekt, dopóki pozostaje on u władzy.

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Inny przetarg i apel do prokuratora generalnego

Osobny przetarg na kolejne 1234 domy w rejonie E1 zakończył się krótko przed wyborami 27 października. Rozpatrzenie złożonych wniosków odroczono do 19 listopada na polecenie prokuratora generalnego, aby nie dopuścić do wykorzystania wniosków w kampanii wyborczej.

W poniedziałek Ir Amim, Bimkom i Peace Now zwróciły się do prokuratora generalnego z prośbą o odroczenie tego rozpatrzenia do czasu objęcia urzędu przez nowy rząd. Organizacje ostrzegły, że po rozpatrzeniu wniosków i podpisaniu umów zatrzymanie budowy będzie znacznie trudniejsze.

Według oceny obrońców praw człowieka realizacja projektu E1 może oddzielić okupowaną Wschodnią Jerozolimę od palestyńskich społeczności położonych na wschód od niej oraz naruszyć ciągłość terytorialną między północną i południową częścią Zachodniego Brzegu. Projekt wywołał również szeroki sprzeciw międzynarodowy: rządy ostrzegały, że zagraża on perspektywom utworzenia zdolnego do funkcjonowania państwa palestyńskiego.

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