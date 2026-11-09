Izrael deportował 14 aktywistów z Zachodniego Brzegu — Dawn

Izrael deportował 14 zagranicznych aktywistów, którzy zostali zatrzymani w pobliżu Ramallah na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu Jordanu. Przybyli oni ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Włoch i Niemiec, aby towarzyszyć palestyńskim rolnikom podczas corocznych zbiorów oliwek. Poinformował o tym Dawn.

Zatrzymanie w pobliżu Ramallah

Według Human Rights Defenders Fund aktywiści zostali zatrzymani w piątek po starciu z osadnikami. Szefowa ds. międzynarodowego rzecznictwa organizacji, Sharona Weiss, oświadczyła, że aktywiści towarzyszyli palestyńskim rolnikom na ich ziemi, gdy przybyli tam osadnicy i zaczęli ich atakować.

Władze izraelskie oświadczyły, że 14 cudzoziemców przebywało w kraju na wizach turystycznych. Według ich wersji zostali deportowani po zatrzymaniu przez siły bezpieczeństwa za naruszenie zasad wizowych i zakłócanie porządku publicznego. Izraelska policja poinformowała także o zatrzymaniu trzech Palestyńczyków.

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Uwolnienie dziennikarza

Osobno izraelskie władze w niedzielę zwolniły bez postawienia zarzutów arabsko-izraelskiego dziennikarza Abeda Abu Shehade, który był przetrzymywany przez pięć dni. Według grupy obrony praw człowieka zatrzymanie było związane z wywiadem, który przeprowadził on w Katarze z Azmim Bisharą — byłym deputowanym i założycielem arabskiej lewicowej partii Balad.

Podczas rozprawy sądowej Abu Shehade zarzucono kontakt z zagranicznym agentem.

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