Izrael zezwolił Stanom Zjednoczonym na rozmieszczenie w Strefie Gazy początkowego kontyngentu sił międzynarodowych liczącego około 250 zagranicznych wojskowych. Zagraniczni oficerowie wojskowi w towarzystwie amerykańskich żołnierzy byli widziani w pobliżu granicy ze Strefą Gazy w ciągu ostatnich dwóch tygodni — podaje Jerusalem Post, powołując się na Walla i źródła w sferze bezpieczeństwa.

Kraje kandydujące do kontyngentu

Gotowość do udziału w formowaniu sił wyraziły Indonezja, Maroko, Kazachstan, Kosowo, Uganda i Albania. Kazachstan zaoferował pomoc medyczną i logistyczną, a Kosowo — wsparcie w operacjach bezpieczeństwa i pracy policyjnej.

Według publikacji formowanie sił opóźnia się, w szczególności z powodu dążeń prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana do zapewnienia Turcji udziału w operacjach w Gazie. Izraelscy urzędnicy i przedstawiciele resortu obrony sprzeciwiają się temu, powołując się na politykę Ankary wobec Izraela, wypowiedzi Erdogana oraz ulokowanie w Turcji siedziby Hamasu.

Według oceny strony izraelskiej siedziba Hamasu w Turcji kierowała atakiem w pobliżu Hebronu ponad dwa tygodnie temu, w wyniku którego zginęło dwóch żołnierzy Sił Obronnych Izraela. To twierdzenie przedstawiono jako ocenę strony izraelskiej.

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Amerykańska baza i projekt w Rafah

Amerykańskie wojsko tymczasem przewozi sprzęt do specjalnej bazy w pobliżu granicy z Gazą, w strefie odpowiedzialności Brygady Południowej Dywizji Gazy Sił Obronnych Izraela. Do bazy dostarczane są ciężarówki, pojazdy opancerzone do poruszania się w trudnym terenie, transport do ewakuacji medycznej oraz opancerzone pojazdy z karabinami maszynowymi.

Obiekt był wcześniej bazą Sił Obronnych Izraela, a następnie został przekazany Stanom Zjednoczonym. Zainstalowano tam wieże strażnicze, systemy obserwacji i oświetlenia oraz zmodernizowano ogrodzenie obwodowe; baza jest całodobowo strzeżona przez uzbrojonych amerykańskich wojskowych.

Równolegle trwają prace inżynieryjne związane z planowaną budową miasta na części ruin Rafah. Projekt przewiduje przesiedlenie dziesiątek tysięcy Palestyńczyków po rygorystycznej kontroli bezpieczeństwa i uzyskaniu zgody władz izraelskich. Oczekuje się, że początkowy kontyngent międzynarodowy będzie chronił teren wokół nowego miasta. Nie określono terminów realizacji projektu.

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