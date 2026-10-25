Izrael i Grecja przeprowadziły w tym tygodniu wspólne ćwiczenia marynarki wojennej na Morzu Śródziemnym. Podczas manewrów jednostki morskie przećwiczyły kilka scenariuszy operacyjnych, w tym wykrywanie i neutralizowanie zagrożeń morskich, a także rażenie wrogiego okrętu ogniem rakietowym — informuje Jerusalem Post, powołując się na Walla.

Udział dowódców flot

W ćwiczeniach uczestniczyły kutry rakietowe izraelskiej marynarki wojennej oraz okręty kilku jednostek greckiej floty. Manewrami kierowali dowódca izraelskiej marynarki wojennej, wiceadmirał Ejal Harel, oraz jego grecki odpowiednik, wiceadmirał Dimitrios-Eleftherios Kataras. W ćwiczeniach uczestniczył również szef Sztabu Generalnego Obrony Narodowej Grecji, generał Dimitrios Hupis.

Jednostki morskie ćwiczyły wspólne manewrowanie, tworzenie jednolitego obrazu operacyjnego na morzu oraz koordynację działań w scenariuszach obronnych i ofensywnych.

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Współpraca na Morzu Śródziemnym

Siły Obronne Izraela nazwały ćwiczenia ważnym krokiem w rozwoju współpracy morskiej obu państw. Za ich cele uznano zwiększenie wspólnej gotowości, przeciwdziałanie nowym zagrożeniom oraz zachowanie swobody działania i żeglugi na Morzu Śródziemnym.

Ćwiczenia odbyły się na tle trwającej rywalizacji Grecji i Turcji we wschodniej części Morza Śródziemnego, w tym o granice morskie i prawa terytorialne. Izraelskie wojsko nie stwierdziło, że manewry były sygnałem dla Turcji.

W grudniu 2025 roku Izrael, Grecja i Cypr podpisały trójstronny plan współpracy wojskowej na 2026 rok, który przewiduje wspólne ćwiczenia, programy szkoleniowe, grupy robocze oraz strategiczny dialog wojskowy.

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