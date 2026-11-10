Izraelskie Ministerstwo Energii wydało amerykańskiej spółce Murphy Oil i izraelskiej Ratio Energies sześć morskich licencji na poszukiwanie gazu ziemnego w strefie G, około 25 kilometrów na południowy zachód od złoża Lewiatan. Jak podaje OilPrice, obszar objęty licencjami obejmuje około 1700 kilometrów kwadratowych dna morskiego.

Murphy Oil z siedzibą w Houston będzie operatorem projektu. Każda z dwóch spółek będzie miała po 50% udziałów w licencjach. Jest to pierwszy projekt Murphy Oil we wschodniej części Morza Śródziemnego; firma stanie się drugim amerykańskim operatorem na izraelskich wodach po Chevronie, który jest operatorem złóż Lewiatan i Tamar.

Zastępstwo dla Eni

Murphy Oil zastąpi włoską firmę Eni. W październiku 2023 roku Eni wraz z Ratio Energies i należącą do koreańskiej spółki Dana Petroleum wygrała przetarg na strefę G. Po rozpoczęciu wojny w Gazie Eni odłożyła przyjęcie licencji, a później wycofała się z projektu, powołując się na zmianę alokacji inwestycji. Izraelska gazeta finansowa Globes również informowała, że na tę decyzję mogła wpłynąć presja polityczna.

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Nowi partnerzy mają 36 miesięcy na wykonanie odwiertu poszukiwawczego. Ratio Energies posiada również 15% udziałów w złożu Lewiatan, które dostarcza gaz do Egiptu na podstawie kontraktu eksportowego o wartości 35 miliardów dolarów.

Wstrzymania wydobycia

Według OilPrice Izrael dwukrotnie w ciągu niespełna roku wstrzymywał wydobycie na morskich złożach gazu. Lewiatan nie działał przez 32 dni po amerykańskich i izraelskich atakach na Iran pod koniec lutego, a także został zatrzymany podczas konfliktu w czerwcu 2025 roku.

Izraelski minister energii Eli Cohen oświadczył, że gaz ziemny wzmacnia gospodarczą i dyplomatyczną pozycję kraju. Piąta izraelska runda przyjmowania wniosków o licencje morskie ma zakończyć się 27 stycznia 2027 roku.

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