Palestyńska Komisja ds. Kolonizacji i Oporu wobec Muru poinformowała, że izraelskie władze wydały rozkaz wojskowy o tymczasowym przejęciu 26,473 dunama palestyńskiej ziemi na okupowanym Zachodnim Brzegu Palestyny, na północny zachód od Ramallah. Jak podaje Anadolu Agency, rozkaz jest datowany na 28 października.

Chodzi o działki ziemi w Deir Nizam, Umm Safi i Atarze. W dokumencie wskazano, że przechodzą one pod kontrolę izraelskiego wojska na potrzeby tego, co Izrael określił jako cele wojskowe.

Trasa Ataret–Newe Cuf

Według komisji ziemia jest przeznaczona pod trasę nazwaną korytarzem awaryjnym Ataret–Newe Cuf. Ma ona zapewnić połączenie między izraelskimi obiektami osadniczymi w tym rejonie.

Komisja oświadczyła również, że trasa może wzmocnić powiązania między osiedlami i placówkami położonymi w pobliżu Ataretu i Halamiszu, znanego także jako Newe Cuf. W jej ocenie może ona również dodatkowo ograniczyć dostęp palestyńskich właścicieli ziemi do sąsiednich działek.

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Okres obowiązywania rozkazu

Rozkaz będzie obowiązywał do końca 2028 roku i przyzna izraelskiemu wojsku wyłączne prawo posiadania trasy oznaczonej na mapach dołączonych do dokumentu. Z 26,473 dunama izraelskie władze klasyfikują 5,891 dunama, czyli około 22,3%, jako ziemię państwową. Kolejne 20,582 dunama nie ma takiego statusu.

Komisja podkreśliła, że dokument przewiduje tymczasowe przejęcie i posiadanie ziemi, a nie formalne przeniesienie prawa własności. Ostrzegła, że wykorzystanie działek pod infrastrukturę osadniczą budzi obawy dotyczące rozszerzenia izraelskiej kontroli w tym rejonie.

ONZ uznaje izraelskie osiedla na Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie, za nielegalne w świetle prawa międzynarodowego. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2334 stanowi, że osiedla nie mają mocy prawnej, a Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w opinii doradczej z lipca 2024 roku uznał okupację terytorium palestyńskiego za nielegalną i wezwał do ewakuacji osiedli z Zachodniego Brzegu i Wschodniej Jerozolimy.

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