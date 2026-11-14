W mieście Gaza sześcioletnia Masa Jassin może zostać bez nowej maski drukowanej w 3D do leczenia oparzeń, ponieważ organizacja Lekarze bez Granic (MSF) twierdzi, że nie może sprowadzić niezbędnego plastiku. Jak informuje The Japan Times, powołując się na Reutersa.

Dziewczynka doznała oparzeń twarzy, głowy i szyi po tym, jak w lipcu namiot jej rodziny stanął w płomieniach w wyniku eksplozji pobliskiej butli gazowej używanej do gotowania. Przezroczysta plastikowa maska pomaga zmniejszać obrzęk i kontrolować powstawanie blizn, jednak Masa wkrótce wyrośnie z obecnej maski.

Zapasy materiałów się wyczerpały

W klinice MSF w mieście Gaza, która według organizacji jest jedyną w Strefie zdolną do wytwarzania takich masek, specjaliści próbują dostosować obecną maskę dla dziecka. Jednocześnie zapasy arkuszy plastiku i filamentu do druku 3D już się wyczerpały, powiedział Mohammed Al-Katrawi, szef obszaru fizjoterapii MSF France w Gazie.

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Jak powiedział, 70 pacjentów, w tym 50 dzieci, otrzymuje leczenie oparzeń twarzy, a 20 z nich pilnie potrzebuje masek. Bez takiego leczenia blizny mogą utrudniać mówienie, jedzenie i picie, widzenie oraz ruchy twarzy.

Spór o personel

MSF twierdzi, że Izrael od końca lutego zakazał międzynarodowemu personelowi organizacji pracy w Gazie i nie pozwala jej importować żadnych dostaw. Według organizacji stało się to po odmowie przekazania nazwisk wszystkich lokalnych pracowników w Strefie. MSF wyjaśniło tę decyzję brakiem gwarancji bezpieczeństwa dla personelu i zaznaczyło, że podczas wojny zginęły setki pracowników medycznych.

COGAT, izraelski organ wojskowy odpowiedzialny za koordynację pomocy dla Gazy, potwierdził ograniczenia importu dla MSF z powodu niespełnienia wymogów, w tym dotyczących przekazania list pracowników. Oświadczył, że dane te są potrzebne, aby zapobiec wykorzystywaniu pomocy humanitarnej przez organizacje terrorystyczne. COGAT poinformował również, że zatwierdził wjazd do Gazy ponad 24 tys. ton towarów medycznych, a inne organizacje humanitarne, które spełniły wymogi, działają bez ograniczeń.

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