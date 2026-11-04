Władze Izraela planują wydać tymczasowe zezwolenia na wypas zwierząt gospodarskich na 9 488 dunamach ziemi na okupowanym Zachodnim Brzegu w Palestynie. Poinformowała o tym Palestyńska Komisja ds. Przeciwdziałania Murowi i Osiedlom, podaje Anadolu Agency.

Działki w Salficie i Dżeninie

Według komisji dwa zawiadomienia z 1 listopada przewidują wydanie zezwoleń na wypas na 9 488 dunamach, czyli około 949 hektarach. Izrael klasyfikuje te ziemie jako ziemię państwową.

Chodzi o działki w Al-Zawii, Rafacie i Deir Ballucie w gubernatorstwie Salfit, a także w Arrabie, Kafr Rai i Jabadzie w gubernatorstwie Dżenin.

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Oświadczenie palestyńskiej komisji

Komisja oświadczyła, że wykorzystywanie statusu ziemi państwowej do wydawania zezwoleń na wypas może rozszerzyć wpływy nielegalnych izraelskich osiedli na otwarte obszary między palestyńskimi wioskami. Jej zdaniem skutki mogą wykraczać poza miejsca wypasu zwierząt gospodarskich i obejmować przyległe pastwiska oraz trasy używane przez pasterzy, zwiększając presję na palestyńskich rolników i społeczności hodowlane.

Według informacji komisji w 2025 roku władze Izraela wydały siedem podobnych rozkazów wojskowych, obejmujących 16 733 dunamy palestyńskiej ziemi, którą Izrael klasyfikuje jako państwową. W ciągu ostatnich trzech lat komisja odnotowała utworzenie 211 nielegalnych placówek osadniczych na okupowanym Zachodnim Brzegu, z których większość, według jej danych, jest przeznaczona do wypasu zwierząt gospodarskich.

Zgodnie z oficjalnymi danymi palestyńskimi na okupowanym Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie, mieszka około 750 tysięcy izraelskich osadników w 194 nielegalnych osiedlach i 400 placówkach.

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