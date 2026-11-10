Ministerstwo Obrony Izraela rozwija plan wzmocnienia wschodniej granicy, w tym w rejonie Doliny Jordanu. Centralnym elementem inicjatywy ma być nowa bariera o długości około 500 kilometrów wzdłuż granicy z Jordanią, której wstępny koszt szacowany jest na 5,5 mld izraelskich szekli.

Według Jerusalem Post, powołującego się na Walla, plan koordynuje Dyrektoriat Regionu Wschodniego Ministerstwa Obrony pod kierownictwem generała brygady rezerwy Mordechaja Benity. Inicjatywę opracowano z uwzględnieniem wniosków z ataków z 7 października, a lokalni mieszkańcy i społeczności są postrzegani jako element obrony narodowej.

Bariera i droga nr 90

Pierwsze kilkadziesiąt kilometrów bariery zostało już zbudowanych przez Dyrekcję Strefy Granicznej Ministerstwa Obrony, kierowaną przez generała majora Erana Ofira. Zgodnie z zamysłem resortu konstrukcja ma zapobiegać przenikaniu terrorystów oraz przemytowi broni i narkotyków. Jednocześnie trwają prace inżynieryjne, w tym oczyszczanie starych pól minowych w celu rozszerzenia bariery i przygotowania terenów pod infrastrukturę.

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Urzędnicy analizują również możliwość przesunięcia trasy bariery na wschód, bliżej rzeki Jordan. Wariant ten szacowany jest na około 2 mld szekli; może umożliwić poszerzenie drogi nr 90 oraz rozwój gruntów rolnych i infrastruktury. Ministerstwo Transportu przeznaczyło już 35 mln szekli na planowanie przekształcenia drogi nr 90 w wielopasmową arterię.

Projekty cywilne

Równolegle Ministerstwo Obrony rozwija około 40 obiektów osadniczych i punktów obecności cywilnej w regionie wschodnim. Wśród nich są przedwojskowe akademie przygotowawcze, programy roku służby narodowej oraz młodzieżowe grupy przywódcze. Plan przewiduje również utworzenie nowych społeczności, w tym rolniczego moszawu Batron w Dolinie Jordanu, a także odnowę i rozbudowę historycznych obiektów osadniczych.

Inicjatywa obejmuje rozwój zaopatrzenia w wodę, sieci elektroenergetycznych i transportu, wyposażenie oraz szkolenie lokalnych zespołów szybkiego reagowania, utworzenie centrów zarządzania kryzysowego i koordynację z nowo utworzoną 96. Dywizją, odpowiedzialną za sektor wschodni. Jak powiedział Benita, plan obejmuje również rozwój centrów przetwarzania danych dla branży sztucznej inteligencji oraz obiektów energii odnawialnej. Władze dążą do podwojenia w ciągu dziesięciu lat liczby ludności wzdłuż wschodniej granicy Izraela, gdzie obecnie mieszka nieco ponad 20 tys. osób.

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