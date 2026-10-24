Izraelskie wojsko rozpoczęło operację w rejonie Hebronu na okupowanym Zachodnim Brzegu, na terytoriach palestyńskich, po tym jak dwóch uzbrojonych Palestyńczyków zabiło dwóch izraelskich żołnierzy. Operacja, według izraelskiej armii i służby bezpieczeństwa wewnętrznego Szin Bet, potrwa kilka dni i obejmuje przeszukania, przesłuchania podejrzanych oraz wyburzanie budynków. Poinformował o tym The Japan Times.

Przeszukania w rejonie Hebronu

Izraelskie służby bezpieczeństwa oświadczyły, że poszukują i likwidują „infrastrukturę terrorystyczną” na obszarze, z którego, według ich danych, przybyli napastnicy. Poinformowały również o wyburzaniu obiektów, które określiły jako nielegalne i mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Operacje antyterrorystyczne, według ich danych, prowadzone są w dziesiątkach miejsc.

Do strzelaniny doszło na punkcie kontrolnym Farsh al-Hawa. Fotograf z Hebronu, który był świadkiem zdarzenia, przekazał, że dwóch Palestyńczyków, uzbrojonych w pistolet i karabin automatyczny, otworzyło ogień do żołnierzy. Izraelskie siły później zastrzeliły napastników.

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Oświadczenia polityków i reakcja ONZ

Premier Izraela Binjamin Netanjahu oświadczył, że wojsko zapobiegło możliwemu atakowi na dużą skalę, i nakazał wprowadzenie ograniczeń na Zachodnim Brzegu. Podczas wizyty w Hebronie powiedział, że wraz z ministrem obrony Israelem Katzem rozważa możliwość znacznie szerszej operacji. Według niego może ona obejmować ewakuację mieszkańców dzielnicy, z której pochodzili napastnicy, przeszukania domów oraz niszczenie infrastruktury, którą Izrael wiąże z bojownikami.

Hamas nie przyznał się do odpowiedzialności za atak, ale nazwał go „bohaterską operacją” i wezwał zwolenników do nowych ataków. Izraelska organizacja praw człowieka B'Tselem wezwała do międzynarodowej presji na Izrael, wskazując na ryzyko zbiorowego karania oraz działań, które mogą stanowić zbrodnie wojenne. Sekretarz generalny ONZ António Guterres, za pośrednictwem rzecznika, wyraził zaniepokojenie izraelskimi ograniczeniami wpływającymi na środki utrzymania Palestyńczyków i wezwał do zakończenia przemocy ze wszystkich stron.

Według wyliczenia opartego na danych palestyńskiego ministerstwa zdrowia, od początku wojny w Gazie w październiku 2023 roku izraelskie wojsko i osadnicy zabili na Zachodnim Brzegu 1117 Palestyńczyków. Według danych izraelskich w tym okresie w palestyńskich atakach lub podczas izraelskich operacji wojskowych zginęło co najmniej 51 Izraelczyków, w tym cywile i pracownicy służb bezpieczeństwa.

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