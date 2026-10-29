W Izraelu rano 29 października rozpoczęto liczenie ponad 500 tys. głosów w podwójnych kopertach, które mogą wpłynąć na ostateczny podział miejsc w parlamencie. Według Anadolu Agency, izraelski nadawca publiczny oczekiwał zakończenia liczenia do czwartkowego wieczoru.

Jak liczone są głosy

Podwójne koperty są wykorzystywane przez wyborców, którzy głosują poza swoim zarejestrowanym lokalem wyborczym. Dotyczy to w szczególności wojskowych, dyplomatów, policjantów i przesiedlonych mieszkańców. Urzędnicy sprawdzają dane na zewnętrznej kopercie, aby zapobiec wielokrotnemu głosowaniu, a następnie oddzielają ją od anonimowej karty do głosowania przed liczeniem.

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Wstępny podział mandatów

Po policzeniu zwykłych kart blok premiera Binjamina Netanjahu miał według prognozy zdobyć 53 miejsca w 120-osobowym Knesecie, podał Channel 12. Blok opozycyjny kierowany przez lidera partii Jaszar Gadiego Ajzenkota mógł otrzymać 48 mandatów, a partie w większości arabskie — 19.

Żaden z dwóch głównych bloków nie miał prognozowanych 61 miejsc potrzebnych do uzyskania większości. Wspólna Lista mogła otrzymać 12 mandatów, a Zjednoczona Arabska Lista Ra’am — siedem. Łącznie byłaby to rekordowa reprezentacja partii arabskich w parlamencie. Frekwencja wyborcza sięgnęła 77,7% — najwyższego poziomu od 1999 roku, według Centralnej Komisji Wyborczej.

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