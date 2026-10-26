W Izraelu ośmiu palestyńskich więźniów więzienia Lavi umieszczono w izolatkach po znalezieniu w celi tortu, który przygotowali przed wyborami. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na izraelską publikację Israel Hayom.

Tort przed wyborami

Według publikacji więźniowie przez kilka dni odkładali jedzenie, aby zrobić tort. Mieli nadzieję, że wybory 27 października mogą doprowadzić do zakończenia obecności ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira w rządzie.

Pracownicy więzienia znaleźli tort w celi. Następnie wobec ośmiu więźniów wszczęto postępowania dyscyplinarne i umieszczono ich w izolatkach.

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Ograniczenia dla więźniów

Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego Ben-Gwira nadzoruje Izraelską Służbę Więzienną. Według Anadolu Agency Ben-Gwir zaostrzył ograniczenia dla palestyńskich więźniów, w tym zmniejszył racje żywnościowe oraz listę udogodnień dostępnych w więzieniach.

Dalsze pozostawanie Ben-Gwira na stanowisku będzie zależeć od wyników wyborów i negocjacji koalicyjnych z udziałem jego partii Żydowska Siła. Palestyńskie grupy obrony praw człowieka oskarżają izraelskie władze o systematyczne naruszanie praw więźniów, w tym tortury, pozbawianie jedzenia, osadzanie w izolatkach i odmawianie pomocy medycznej.

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