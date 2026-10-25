Izrael zwiększył aktywność swoich sił powietrznych w południowej Syrii z powodu obaw przed możliwymi nowymi atakami na ludność druzyjską prowincji Suwejda. Jerusalem Post informuje o tym, powołując się na źródło w izraelskich strukturach bezpieczeństwa.

Według rozmówcy Izrael przez całą dobę monitoruje sytuację w Syrii i nie zamierza osłabiać swojej polityki wspierania Druzów. Źródło oświadczyło, że chodzi o przeciwdziałanie możliwym masowym zabójstwom lub porwaniom, których mogą dopuścić się osoby działające w imieniu syryjskiego reżimu, w tym grupy beduińskie koordynowane z syryjskimi służbami bezpieczeństwa, lub bezpośrednio przedstawiciele reżimu.

Ostrzeżenie dla Damaszku

Zwiększona aktywność izraelskiego lotnictwa ma być sygnałem dla Damaszku, że Jerozolima nie dopuści do skrzywdzenia swoich sojuszników wśród Druzów, zaznaczyło źródło. Syryjskie media powiązane z reżimem jednocześnie oskarżyły Izrael o dostarczanie broni, amunicji, pieniędzy i danych wywiadowczych druzyjskim formacjom w prowincji Suwejda, działającym pod nazwą Gwardia Narodowa.

W syryjskich doniesieniach twierdzono również, że część takiego wyposażenia jest rzekomo zrzucana z powietrza. Informacje te są twierdzeniami mediów powiązanych z syryjskim reżimem.

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Kontrola nad Suwejdą

Damaszek przekazał Jerozolimie, że jego działania mają na celu ustanowienie suwerenności nad całym terytorium Syrii, a nie są wymierzone w ludność cywilną. Jednocześnie członkowie druzyjskiej Gwardii Narodowej sprzeciwiają się podporządkowaniu swoich sił armii syryjskiej, a reżim postrzega to jako zagrożenie dla integralności terytorialnej kraju.

Według źródła grupy beduińskie mają wieloletnie spory ziemskie z Druzami. Część z nich może działać bez koordynacji z organami bezpieczeństwa, podczas gdy inne, według tych danych, próbowały atakować społeczności druzyjskie, blokować szlaki zaopatrzenia i uszkadzać infrastrukturę wodną oraz elektroenergetyczną.

Jak informowały źródła syryjskie, w tym Al Jazeera, w ciągu ostatniego tygodnia izraelskie siły powietrzne utrzymywały zwiększoną obecność nad obszarami Daraa i Suwejdy. Według ich danych w tym celu wykorzystywano śmigłowce szturmowe, samoloty bojowe i zdalnie sterowane statki powietrzne.

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