Siły Obronne Izraela zintensyfikowały operacje przeciwko Hamasowi i Palestyńskiemu Islamskiemu Dżihadowi w Strefie Gazy, a także przygotowują się na możliwe ataki przed izraelskimi wyborami 27 października. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na źródło w strukturach bezpieczeństwa.

Według rozmówcy gazety w ciągu ostatnich dwóch tygodni izraelskie siły eliminowały średnio od dwóch do trzech dowódców polowych i bojowników dziennie. Część z nich, według źródła, zmierzała do przeprowadzenia operacji przeciwko izraelskim wojskowym. Spadek liczby takich operacji w ciągu ostatniej doby rozmówca wyjaśnił lukami w danych wywiadowczych, a nie poleceniami politycznego kierownictwa Izraela.

Przygotowania do możliwych ataków

Szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela, generał porucznik Ejal Zamir, który we wtorek odwiedził Strefę Gazy, oświadczył, że celem jest zneutralizowanie każdego zagrożenia i przeprowadzenie demokratycznych wyborów bez zewnętrznej ingerencji.

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Minister obrony Izraela Israel Katz polecił strukturom bezpieczeństwa rozszerzyć zbieranie informacji wywiadowczych przed głosowaniem. Źródło w strukturach bezpieczeństwa stwierdziło, że Hamas interesuje się izraelskimi wyborami i tym, jak wpłyną one na dalszą sytuację. Jednocześnie nie ma konkretnych danych o przygotowaniach do określonej operacji. Według rozmówcy ugrupowanie nadal odbudowuje również swoje skrzydło wojskowe.

Wzmocnienie sił na lądzie, w powietrzu i na morzu

Południowe Dowództwo izraelskiej armii, siły powietrzne, wywiad wojskowy i służba bezpieczeństwa Szin Bet przygotowują się na kilka scenariuszy. Wśród nich są odpalenia rakiet, ataki na pozycje izraelskich wojskowych wzdłuż Żółtej Linii oraz próby wtargnięcia do wojskowych posterunków wzdłuż Żółtej Linii i ogrodzenia Hourglass na granicy międzynarodowej.

Szef zarządu operacyjnego armii, generał major Itzik Cohen, nakazał w najbliższych dniach wzmocnić siły powietrzne, morskie i lądowe. W działania zostaną zaangażowane jednostki sił specjalnych jako siły szybkiego reagowania i rezerwa. Przedstawiciele struktur bezpieczeństwa przyznali, że pokrycie wywiadowcze pozostaje niepełne. Wojsko wskazało również obszary, gdzie ukształtowanie terenu lub inne warunki mogą utrudniać obserwację, i przygotowuje tam dodatkowe zasadzki oraz środki obronne.

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