W Izraelu znacząco wzmocniono środki bezpieczeństwa dla wiceministra w kancelarii premiera Almoga Cohena oraz członków jego rodziny po otrzymaniu konkretnych gróźb. Przy domu urzędnika ustawiono strażnika, a jego bliscy otrzymali ochronę policyjną, poinformował Jerusalem Post.

Ochronę wzmocniono po groźbach

Kancelaria premiera Izraela ogłosiła decyzję w sobotę. Według jej danych Cohen otrzymywał wiadomości z bezpośrednimi groźbami śmierci. Wykonanie środków bezpieczeństwa powierzono jednostce „Magen”, a ochronę wzmocniono z udziałem izraelskiej Służby Bezpieczeństwa Ogólnego Szabak i policji.

Biuro Cohena oświadczyło, że nie komentuje kwestii bezpieczeństwa związanych z wiceministrem i jego rodziną. Dodano również, że urzędnik „będzie nadal służyć obywatelom Państwa Izrael bez żadnego strachu”.

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Akt oskarżenia za wpisy na X

W ubiegłym tygodniu wniesiono akt oskarżenia przeciwko 49-letniemu Razowi Weinbergerowi z Ein HaHoresh w związku z 21 wpisami na X. Zgodnie z aktem oskarżenia wpisy zawierały wezwania do zabójstwa premiera Binjamina Netanjahu, ministrów, posłów Knesetu i zwolenników rządu. Jeden z wpisów, opublikowany w odpowiedzi na wiadomość Cohena, zawierał groźbę pod adresem urzędnika.

W miniony wtorek źródła potwierdziły Walla, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo lidera partii „Yashar” Gadiego Eisenkota ma zostać przekazana jednostce Szabaku ds. ochrony wysokich urzędników. Dzieje się to w związku z groźbami wobec jego rodziny.

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