Siły izraelskie kontynuowały prace ziemne na gruntach rolnych w prowincji Al-Kunajtira na południu Syrii, rozbudowując barierę wojskową. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na syryjską państwową agencję SANA.

Nasyp przez prywatne grunty

Według SANA na zachód od farmy Al-Khanut budowany jest ziemny nasyp, który będzie przebiegał przez prywatne grunty rolne. Prace są częścią projektu fortyfikacyjnego Sufa 53. Miejscowi mieszkańcy obawiają się, że prace wpłyną na znaczne obszary gruntów położonych na zachód od nasypu.

18 października siły izraelskie, jak podała agencja, zrównały buldożerami około 13 dunamów, czyli 1,3 hektara, gajów oliwnych w rejonie Al-Khanut w pobliżu wsi Saida. SANA twierdzi również, że rolnikom nie pozwolono wejść na inne pola w celu zbioru oliwek.

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Stanowisko Damaszku i nowy punkt kontrolny

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Syrii wezwało do wstrzymania projektu, nazywając go naruszeniem porozumienia o rozdzieleniu sił z 1974 roku oraz międzynarodowych rezolucji. Projekt Sufa 53 obejmuje drogę wojskową, okopy i ziemne nasypy. Budowę rozpoczęto w połowie 2022 roku w pobliżu Hadr na północy prowincji Al-Kunajtira, po czym prace rozszerzono na południe prowincji wzdłuż linii rozgraniczenia z okupowanymi syryjskimi Wzgórzami Golan.

Osobno SANA podała, że izraelskie wojsko tego samego dnia wkroczyło na północ prowincji Al-Kunajtira i utworzyło tymczasowy punkt kontrolny na drodze między Dżubatą al-Haszab a Ajn al-Bajdą. Wojskowi, którzy przybyli kilkoma pojazdami, zatrzymywali i przeszukiwali przechodniów, a następnie opuścili ten obszar. Podobne wtargnięcie sił izraelskich w pobliżu Dżubaty al-Haszab, według agencji, miało miejsce poprzedniego dnia.

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