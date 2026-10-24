Na okupowanym Zachodnim Brzegu Palestyny izraelskie wojsko przeprowadziło naloty w co najmniej 15 miejscowościach i zatrzymało dziesiątki Palestyńczyków. Stało się to po tym, jak premier Izraela Binjamin Netanjahu nakazał wprowadzenie całkowitej blokady Zachodniego Brzegu po ataku, w którym zginęło dwóch izraelskich żołnierzy, donosi Al Jazeera.

Najazdy na północy Zachodniego Brzegu

Operacje odbyły się między innymi w Nablusie, Dżeninie, Tubasie i Kalkilji. W wioskach Dżalud i Karjut w pobliżu Nablusu wojsko przeszukiwało palestyńskie domy i dokonywało zatrzymań. O zatrzymaniach informowano również w Arrabie i Burkinie niedaleko Dżeninu.

Izraelskie siły wkroczyły do Tubasu i sąsiedniego miasta Akaba. Wojsko weszło także do Jerycha oraz położonego w pobliżu obozu uchodźców Akabat Dżabr.

Operacja w rejonie Hebronu

Na południu Zachodniego Brzegu izraelskie buldożery zburzyły trzypiętrowy budynek w Hebronie. Rodzinom dano pięć minut na zabranie swoich rzeczy. Ponadto izraelskie siły nakazały setkom palestyńskich rodzin przymusową ewakuację z domów w rejonie Ein Deir Baha i w jego pobliżu.

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Wojsko otoczyło również dom jednego z podejrzanych o strzelaninę, w której zginęło dwóch izraelskich żołnierzy, i przeprowadziło naloty w rejonie al-Dżalda w Hebronie. Armia izraelska oświadczyła, że operacja w mieście potrwa kilka dni, równolegle z działaniami w dziesiątkach innych rejonów Zachodniego Brzegu.

Blokada Zachodniego Brzegu

Według publikacji blokada ma doprowadzić do zamknięcia na Zachodnim Brzegu niemal tysiąca punktów kontrolnych i bram, co wpłynie na miliony Palestyńczyków. Izraelskie wojsko oświadczyło, że zabiło dwóch palestyńskich napastników, którzy zaatakowali batalion rezerwowy w pobliżu izraelskiego osiedla Telem. Oprócz dwóch zabitych żołnierzy izraelskie pogotowie ratunkowe poinformowało o co najmniej trzech rannych żołnierzach.

Mustafa Barghouti, sekretarz generalny Palestyńskiej Inicjatywy Narodowej, oświadczył, że zamknięcia przekształcają miasta i wsie w małe więzienia, a punkty kontrolne i bramy utrudniają dostęp do opieki medycznej, edukacji i działalności gospodarczej.

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