22 listopada izraelskie władze cofnęły pozwolenia na wjazd nieustalonej liczbie Palestyńczyków z wiosek Nabi Samuil i Beit Iksa, a także z obszaru Chalajla w okupowanej Wschodniej Jerozolimie. W rezultacie nie mogą oni dotrzeć do swoich domów — poinformowała Anadolu Agency, powołując się na gubernatorstwo Jerozolimy.

System pozwoleń

Gubernatorstwo oświadczyło, że izraelskie władze wykorzystują system pozwoleń do kontrolowania wjazdu i wyjazdu mieszkańców tych obszarów. Według lokalnych władz ludzie mogą stracić dostęp do swoich domów w wyniku cofnięcia pozwolenia lub odmowy jego odnowienia.

Gubernatorstwo określiło to jako część systematycznej polityki izolowania trzech społeczności. Według jego danych miejscowości te są otoczone murem separacyjnym i wojskowymi punktami kontrolnymi.

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Status społeczności

Według gubernatorstwa we wrześniu 2025 roku Izrael uznał Nabi Samuil, Beit Iksę i Chalajlę za „strefy tarcia”. Mieszkańcy tych terytoriów muszą uzyskiwać specjalne pozwolenia ważne przez jeden rok.

W kwietniu 2025 roku Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła rezolucję wzywającą Izrael, jako państwo okupujące, do zaprzestania nielegalnych działań na miejscu, w tym rozbudowy osiedli, wyburzania domów i cofania Palestyńczykom pozwoleń na pobyt we Wschodniej Jerozolimie.

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