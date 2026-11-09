Izrael niemal codziennie zatwierdza wnioski chorych i rannych Druzów z Syrii, którzy proszą o zgodę na wjazd do kraju w celu leczenia. Szef Urzędu ds. Ludności i Imigracji Boaz Yosef poinformował o tym stację KAN News, pisze Jerusalem Post.

Wnioski o pomoc medyczną

Według Yosefa wnioski o wjazd w celu uzyskania pomocy medycznej wpływają niemal codziennie i niemal codziennie je zatwierdza. Urzędnik oświadczył, że Izrael okazuje solidarność z Druzami i stara się pomóc im żyć godnie na tyle, na ile jest to możliwe z odległości.

Yosef powiedział również, że Izrael uważa się za jedną ze stron zaangażowanych w reagowanie na sytuację wokół Druzów w Syrii. Dodał, że społeczności druzyjskie na Wzgórzach Golan już integrują się z Izraelem.

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Obawy dotyczące prowincji Suwajda

W ubiegłym miesiącu źródło w służbach bezpieczeństwa powiedziało portalowi Walla, że Izrael jest zaniepokojony zamiarami osób działających w imieniu syryjskiego reżimu, by wznowić ataki na druzyjską ludność syryjskiej prowincji Suwajda. Według źródła mogą wśród nich być grupy beduińskie koordynowane z syryjskimi służbami bezpieczeństwa, a także przedstawiciele reżimu.

Źródło oświadczyło również, że Izrael całodobowo monitoruje rozwój wydarzeń w Syrii i nie planuje łagodzić polityki pomocy Druzom w przypadku prób masowych zabójstw lub porwań.

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