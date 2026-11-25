Wspólny Komitet Budżetu Obronnego Izraela zatwierdził zwiększenie wydatków obronnych o około 5 mld dolarów, czyli 17,3 mld szekli. Jak informuje Breaking Defense, decyzję podjęto w obliczu trudności budżetowych i niepewności dotyczącej utworzenia nowego rządu po wyborach 27 października.

Zakupy i produkcja

Minister obrony Izraela Israel Katz oświadczył, że dodatkowe finansowanie ma wzmocnić zdolności Sił Obronnych Izraela oraz wesprzeć rozbudowę ich potencjału w nadchodzących latach. Według niego środki umożliwią rozwijanie długoterminowych zakupów w zakresie systemów kosmicznych, śmigłowców szturmowych, obrony powietrznej i innych tajnych obszarów.

Katz powiązał również tę decyzję z planami „niebiesko-białej samodzielności”. Jak wyjaśnia publikacja, termin ten, nawiązujący do kolorów izraelskiej flagi, oznacza kurs premiera Binjamina Netanjahu na większą niezależność w produkcji obronnej dzięki inwestycjom w lokalne firmy i ich produkty.

Deficyt i długi wobec firm zbrojeniowych

W marcu 2026 roku Izrael zatwierdził rekordowy budżet obronny w wysokości 45 mld dolarów. W ciągu roku resort obrony otrzymywał dodatkowe środki, w tym około 300 mln dolarów w sierpniu, kolejne 5 mld dolarów we wrześniu oraz finansowanie zakupu śmigłowców Apache w październiku. Publikacja zauważa, że po nowej decyzji łączny budżet obronny może osiągnąć około 55 mld dolarów.

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Zwiększenie wydatków sfinansowano poprzez przesunięcie środków z innych części zatwierdzonego budżetu, w tym z budżetów ministerstw transportu, bezpieczeństwa narodowego i edukacji. Jednocześnie, według oceny Breaking Defense, trudności budżetowe mogą utrzymać się również w 2027 roku.

Israel Aerospace Industries poinformowała, że według stanu na 30 września 2026 roku zadłużenie izraelskiego Ministerstwa Obrony wobec spółki wynosiło miliardy szekli. Izraelski serwis Calcalist w październiku szacował dług wobec Rafael Advanced Defense Systems na około 2,3 mld dolarów, a wobec Israel Aerospace Industries — na około 2 mld dolarów.

Breaking Defense pisze również, że sytuację finansową może skomplikować ogłoszone zakończenie amerykańskiej pomocy wojskowej, choć terminy i mechanizm jego wdrożenia są obecnie niejasne.

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