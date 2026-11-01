Od początku 2015 roku władze Izraela wydały 9518 nakazów rozbiórki lub wstrzymania prac budowlanych dotyczących palestyńskich obiektów na okupowanym Zachodnim Brzegu. Poinformowała o tym Palestyńska Komisja ds. Przeciwdziałania Murowi i Osiedlom, podała Agencja Anadolu.

Dane Palestyńskiej Komisji

Według komisji w latach 2015–2025 udokumentowano 9174 takie nakazy, a kolejne 344 w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2026 roku. W raporcie wskazano, że nakazy wstrzymywały budowę i narażały mienie na ryzyko rozbiórki, wpływając na życie rodzin, możliwość budowania mieszkań przez społeczności, rozszerzania usług i utrzymywania źródeł dochodu.

Komisja zastrzegła, że jej wyliczenia mogą nie obejmować wszystkich nakazów wydanych przez władze Izraela. Statystyki sporządzono na podstawie przypadków udokumentowanych przez komisję i partnerskie organizacje prawnicze, w tym Jerozolimskie Centrum Pomocy Prawnej i Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie św. Iwa.

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Podział i dane ONZ

Najwięcej nakazów odnotowano w rejonie Hebronu — 2697. Następne były Betlejem z 1310 nakazami, Ramallah i Al-Bira z 1118 oraz Jerozolima z 929. Roczna liczba osiągnęła maksimum w 2023 roku — 1333 nakazy, podczas gdy w 2015 roku było ich 701.

Oddzielnie Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej podało, że w tym samym okresie na Zachodnim Brzegu zburzono niemal 12 tysięcy obiektów, w tym 1698 finansowanych przez darczyńców. Według OCHA rozbiórki doprowadziły do przesiedlenia ponad 18 tysięcy Palestyńczyków i dotknęły około 843 tysięcy osób. Biuro uwzględnia rozbiórki z powodu braku wydanych przez Izrael pozwoleń na budowę, środków karnych lub operacji wojskowych.

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