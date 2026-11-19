Izrael odroczył rozpoczęcie procesu przetargowego na budowę dużego osiedla w obszarze E1 na Zachodnim Brzegu Jordanu. Prokuratorka generalna Gali Baharav-Miara oświadczyła, że decyzji o rozszerzeniu osiedli nie powinien podejmować rząd przejściowy kierowany przez Binjamina Netanjahu, lecz nowa administracja, która dopiero ma zostać utworzona.

Jak informuje „The Guardian”, Baharav-Miara poleciła Izraelskiemu Urzędowi ds. Ziemi oraz Ministerstwu Budownictwa i Mieszkalnictwa nie rozpoczynać przetargu. Izraelscy dyplomaci zaprzeczyli, by odroczenie było reakcją na brytyjskie sankcje wobec ośmiu firm budowlanych działających w tym rejonie.

Obszar między Jerozolimą a Maale Adumim

Przetarg przewidywał budowę ponad 3 401 lokali mieszkalnych. Ogłoszenie dotyczące rozszerzenia E1 planowano na czwartek. Terytorium to znajduje się między Jerozolimą a Maale Adumim — osiedlem na Zachodnim Brzegu Jordanu liczącym niemal 40 tys. mieszkańców.

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Krytycy projektu uważają plan zabudowy E1 za szczególnie istotny ze względu na położenie tego obszaru: dzieli on Zachodni Brzeg i oddziela go od Wschodniej Jerozolimy. Brytyjski minister spraw zagranicznych Ed Miliband oświadczył, że realizacja projektu będzie śmiertelnym ciosem dla perspektyw przyszłego państwa palestyńskiego.

Kwestia dla przyszłej koalicji

Odroczenie może sprawić, że rozszerzenie E1 stanie się przedmiotem negocjacji dotyczących utworzenia koalicji. Lider bloku Zmiana Gadi Eisenkot, którego publikacja nazywa prawdopodobnym kolejnym premierem Izraela, sprzeciwiał się temu projektowi, uznając go za błąd, który może zrazić społeczność międzynarodową.

Na początku listopada Izraelskie Siły Obronne rozpoczęły burzenie domów w społeczności beduińskiej na terenie obszaru E1. Organizacja Peace Now z zadowoleniem przyjęła decyzję prokuratorki generalnej i oświadczyła, że budowa w E1 może podważyć możliwość utworzenia dwóch państw oraz wywołać poważny kryzys dyplomatyczny i międzynarodowe sankcje.

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