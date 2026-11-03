Wojskowa służba prawna Sił Obronnych Izraela wniosła szereg aktów oskarżenia przeciwko wojskowym w związku z ich działaniami w Strefie Gazy. Poinformował o tym na konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Żydowskich Prawników i Jurystów w Jerozolimie wojskowy prokurator generalny Sił Obronnych Izraela, generał major Itai Ofir, donosi Jerusalem Post.

Akty oskarżenia za działania w Gazie

To pierwsza publiczna wzmianka o wniesieniu kilku kryminalnych aktów oskarżenia przeciwko izraelskim wojskowym w związku z działaniami w Gazie. W połowie października Siły Obronne Izraela informowały, że ukarały dyscyplinarnie dziesiątki wojskowych za działania w Strefie Gazy.

Jednocześnie armia nie sprecyzowała ani liczby wniesionych aktów oskarżenia, ani charakteru możliwych przestępstw. Ofir poinformował również, że wobec szeregu innych wojskowych trwają przesłuchania przed ewentualnym postawieniem zarzutów. Takie procedury odbywają się po zakończeniu śledztwa i dają wojskowym możliwość przedstawienia swojego stanowiska przed ostateczną decyzją prokuratury wojskowej.

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Sprawy na Zachodnim Brzegu

Według Ofira Siły Obronne Izraela uzyskały również wyroki skazujące wobec 12 wojskowych za przestępcze działania na Zachodnim Brzegu Jordanu. Charakter tych spraw karnych nie został określony w źródle.

Wcześniej Ofir informował o wszczęciu 150 postępowań karnych związanych z wojną, w tym dotyczących traktowania palestyńskich zatrzymanych. Jerusalem Post pisał również wcześniej o ponad 3 tysiącach postępowań dyscyplinarnych i zamknięciu dziesiątek spraw związanych z wojną.

Komentarz dotyczący filmu NAZA

Na konferencji Ofir skomentował także film dokumentalny NAZA, który zawiera twierdzenia o ludobójstwie ze strony Izraela. Według niego film błędnie przedstawia narzędzie analityczne NAZA, stosowane do oceny potencjalnej szkody dla ludności cywilnej, które może wpływać na zmianę lub anulowanie planów uderzeń.

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