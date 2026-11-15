Siły izraelskie 4 listopada zablokowały wjazdy do strefy przemysłowej miasta Bejt Ula na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu wałami ziemnymi i kamiennymi barierami. Odizolowało to około 60 palestyńskich przedsiębiorstw od dostawców i klientów oraz zagroziło dochodom około 2 500 pracowników, donosi Al Jazeera.

W strefie przemysłowej działają przedsiębiorstwa zajmujące się obróbką metalu oraz produkcją drzwi, szaf elektrycznych, materiałów piankowych, kartonu i materiałów budowlanych. Ich działalność zależy od dostaw surowców i wywozu gotowych produktów. Ograniczenia wpłynęły również na działalność rolniczą na przyległych terenach, dostawców i handlowców.

Spadek sprzedaży i ograniczenie pracy

Właściciel fabryki TB.LOC, Fajez al-Amleh, oświadczył, że z powodu blokady do przedsiębiorstwa nie docierają surowce, a gotowych produktów nie można wywozić poza strefę przemysłową. W jego fabryce, produkującej drzwi ochronne i ognioodporne, pracuje 70 osób. Części pracowników skrócono czas pracy lub przeniesiono ich na zatrudnienie w niepełnym wymiarze.

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Według al-Amleha dzienny wolumen sprzedaży fabryki spadł z 70 tys. szekli do 2–3 tys. szekli. Odrzucił on twierdzenia Izraela, że Bejt Ula była rzekomo powiązana z przemieszczaniem się do Izraela pracowników bez zezwoleń na pracę. To właśnie izraelska strona podała jako powód wprowadzenia ograniczeń.

Konsekwencje dla regionu Hebronu

Ograniczenia w Bejt Ula rozpoczęły się kilka dni po zakończeniu 10-dniowego oblężenia Hebronu. Izraelskie operacje wojskowe w mieście i okolicach nasiliły się po tym, jak 23 października na punkcie kontrolnym w pobliżu palestyńskiego miasta zginęło dwóch izraelskich żołnierzy; o atak podejrzewano palestyńskich strzelców. Według burmistrza Hebronu Jusefa al-Dżabariego oblężenie miasta powodowało straty gospodarcze przekraczające 12 mln szekli, czyli 3,8 mln dolarów, dziennie.

Palestyński minister gospodarki narodowej Mohammad al-Amur oświadczył, że izolacja przedsiębiorstw stała się obciążeniem dla palestyńskiej gospodarki. Mahmoud Allan, przewodniczący Izby Handlowo-Przemysłowej Północnego Hebronu, ostrzegł, że jeśli obszar nie zostanie wkrótce otwarty, część dużych licencjonowanych przedsiębiorstw strefy przemysłowej może zaprzestać działalności. Według Al Jazeery siły izraelskie zburzyły także cztery obiekty przemysłowe w pobliżu Bejt Ula, a w sąsiedztwie utworzono placówkę osadniczą.

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