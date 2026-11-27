Izraelskie wojsko poinformowało o zlikwidowaniu w ciągu ostatniego tygodnia 10 bojowników Hamasu i Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu w Strefie Gazy. Według Sił Obronnych Izraela czterech z nich przedostało się na terytorium Izraela 7 października. Jerusalem Post podał tę informację, powołując się na oświadczenie izraelskiego wojska.

Uderzenia w Chan Junus i na północy Gazy

Według izraelskiej armii we wtorek wojsko wspólnie ze służbą bezpieczeństwa Szin Bet przeprowadziło uderzenie w rejonie Chan Junus. Jak twierdzono, zginęli tam Akram Subhi Hamdan Abu Tajma, którego strona izraelska nazwała członkiem wojskowego skrzydła Hamasu, oraz Wadżih Sami Sulejman Abu Salah — członek Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu, który według armii przedostał się do Izraela 7 października.

Podczas innych uderzeń na północy Strefy Gazy, według oświadczenia wojska, zabito czterech członków Hamasu. Wśród nich, według armii, byli bojownicy jednostki Nukhba, uczestnicy wtargnięcia do Izraela 7 października oraz oficer inżynieryjny batalionu. Wojskowi oświadczyli, że zaatakowali ich po próbach zaatakowania izraelskich żołnierzy i cywilów.

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Doniesienia o składach broni

Izraelskie wojsko poinformowało również, że w miniony piątek, w odrębnych incydentach, zaatakowało Diaba ar-Rahmana Radiego, dowódcę komórki wojskowego skrzydła Hamasu, oraz grupę bojowników. Według wersji armii Radi był zaangażowany w przekazywanie środków tej grupie, a pozostali członkowie grupy zebrali się, aby planować ataki przeciwko cywilom i wojskowym.

Wśród zabitych strona izraelska wymieniła snajpera Mustafę Hassana Oweiniego, operatora broni przeciwpancernej Mohammeda Abu Huwejszila oraz Jusefa Aidiego. Według wojskowych Aidi przedostał się do Izraela 7 października i był zaangażowany w ceremonię przekazania byłych zakładników Eliego Sharabiego, Ohada Ben-Amiego i Oriego Lewiego.

Oddzielnie Siły Obronne Izraela i Szin Bet oświadczyły, że w czwartek w Strefie Gazy zaatakowały i zniszczyły cztery składy broni Hamasu. Według ich słów przed uderzeniami ostrzeżono ludność cywilną, a obiekty wykorzystywano do przechowywania broni przeznaczonej do ataków na izraelskich żołnierzy.

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