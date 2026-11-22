Siły Obronne Izraela poinformowały, że około 70% ich żołnierzy rannych w walkach w ciągu ostatnich trzech lat wróciło do służby wojskowej. Obecnie w Departamencie Rehabilitacji izraelskiego Ministerstwa Obrony zarejestrowanych jest około 31 tys. rannych, podaje Jerusalem Post.

Siły Obronne Izraela opublikowały dane przed tygodniem poświęconym uhonorowaniu osób rannych w wojnach Izraela i w wyniku wrogich działań. Wydarzenie organizują Dyrekcja Personalna armii, Departament Rehabilitacji Ministerstwa Obrony oraz Organizacja Niepełnosprawnych Weteranów Sił Obronnych Izraela.

Spotkania w społecznościach

W ramach tygodnia uruchomiono inicjatywę „Uścisk z domu”. Dowódcy i przedstawiciele władz lokalnych będą organizować spotkania, w tym dyskusje panelowe z udziałem rannych żołnierzy mieszkających w danych społecznościach. Celem jest uhonorowanie rannych oraz rozpowszechnianie informacji o dostępnym dla nich wsparciu i usługach.

Od początku 2026 roku armia przeprowadziła w całym kraju 12 wydarzeń dotyczących pomocy administracyjnej dla rannych żołnierzy. Podczas tych wydarzeń przedstawiciele armii i instytucji państwowych przekazywali informacje o prawach związanych z transportem, podatkami, licencjami, wynagrodzeniami i wsparciem psychologicznym.

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Wsparcie psychologiczne

Według wojskowych od początku wojny Izraela z Hamasem do jednostek reagowania na stres bojowy wpłynęło około 5800 zgłoszeń. Dowódcy, przy wsparciu specjalistów zdrowia psychicznego, przeprowadzili także ponad 9800 sesji przetwarzania doświadczeń.

Dyrekcja Personalna armii opracowała również program wsparcia dla rezerwistów po zakończeniu aktywnej służby rezerwowej. W tym celu w Kfar Maccabiah w Ramat Gan utworzono Dom Rezerwistów, gdzie planowane są ceremonie upamiętniające, programy przetwarzania doświadczeń i inne wydarzenia.

Jednocześnie niektórzy eksperci i pojedyncze świadectwa przywołane przez publikację podają w wątpliwość, czy wsparcie dla osób z zespołem stresu pourazowego jest wystarczające oraz czy na wojskowych nie wywiera się presji, by wracali do walki. Pojawiła się także krytyka, że terapię oferuje się głównie żołnierzom na pierwszej linii, podczas gdy traumatyczne doświadczenia innych kategorii personelu wojskowego mogą pozostawać pomijane.

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