Siły Obronne Izraela oraz izraelska służba bezpieczeństwa Szin Bet przeprowadziły uderzenie na wysokiego przedstawiciela Hamasu w Strefie Gazy. Według Jerusalem Post izraelskie wojsko potwierdziło samo uderzenie, ale nie ujawniło tożsamości celu.

Doniesienia o uderzeniu w Rafah

Palestyńskie media, na które powołały się izraelskie media, poinformowały, że uderzenie nastąpiło w Rafah na południu Strefy Gazy. W oświadczeniu wojska nie podano dodatkowych szczegółów dotyczących miejsca ataku ani jego skutków.

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Oświadczenie ministra obrony

Krótko po komunikacie wojska minister obrony Izraela Israel Katz napisał w mediach społecznościowych, że cel uderzenia został zabity. Oświadczył również, że izraelska armia nadal eliminuje przywódców Hamasu w Strefie Gazy.

Jednocześnie Siły Obronne Izraela nie potwierdziły wówczas śmierci przedstawiciela Hamasu. Tym samym wojsko oficjalnie poinformowało o uderzeniu w cel, a informacja o jego śmierci opierała się na oświadczeniu ministra obrony.

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