Siły Obronne Izraela oświadczyły, że członkowie ugrupowania Hezbollah wykorzystywali cywilne łodzie rybackie do rozpoznania i obserwacji izraelskich sił morskich w morskiej strefie bezpieczeństwa w pobliżu południowego Libanu. Jerusalem Post poinformował o tym, powołując się na oświadczenie izraelskiego wojska.

Filmowanie i obserwacja

Według IDF, wyszło to na jaw podczas przesłuchań operacyjnych członków ugrupowania. Wojsko oświadczyło, że członkowie Hezbollahu zbliżali się łodziami rybackimi do izraelskich jednostek na morzu, fotografowali je i śledzili aktywność wojskową.

Izraelska armia wezwała libańskich mieszkańców i rybaków pracujących w tym rejonie do zachowania najwyższej ostrożności, nieprzebywania w obszarach aktywności wojskowej oraz utrzymywania bezpiecznej odległości od statków działających w regionie. IDF nazwały to przykładem wykorzystywania przez Hezbollah cywilnej działalności morskiej do własnych celów, co, według oceny wojska, naraża cywilów w Libanie na niebezpieczeństwo.

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Operacje na południu Libanu

Oświadczenie padło w związku z kontynuacją izraelskich operacji przeciwko Hezbollahowi na południu Libanu. IDF poinformowały także o uderzeniu w dziesiątki rakiet i wyrzutni w obozie szkoleniowym sił Radwan w rejonie Ain al-Tineh. Według izraelskiego wojska broń ta miała zostać użyta do ataków na izraelskich cywilów i wojskowych.

Izraelskie wojsko informowało również o nalocie 19 listopada na dawny obiekt produkcji i magazynowania rakiet Hezbollahu w rejonie Janty w Dolinie Bekaa. Osobno, 16 listopada, według armii, izraelskie siły powietrzne uderzyły w transport broni przewożony z Syrii dla operacyjnych członków ugrupowania w pobliżu granicy libańsko-syryjskiej.

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