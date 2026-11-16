Na początku 2024 roku izraelskie wojsko przesłało 3,5 mln fotografii na platformę chmurową Amazonu, aby korzystać z usługi Rekognition do analizowania zdjęć Palestyńczyków za pomocą rozpoznawania twarzy. Powołując się na ujawnione dokumenty, poinformował o tym The Guardian. Według gazety zdjęcia przesłała jednostka izraelskiej armii, która przechowuje dużą kolekcję wizerunków Palestyńczyków ze Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu.

Bazy danych i rozpoznawanie twarzy

Jednostka, znana jako Rolling Stone, wchodzi w skład wojskowej jednostki ds. oprogramowania. Otrzymała nazwę od systemu, który centralnie przechowuje dane o Palestyńczykach, w tym podstawowe informacje osobiste i rodzinne, dane o majątku, przekraczaniu punktów kontrolnych, pozwoleniach na pracę oraz dane o działalności przestępczej.

Jak podaje The Guardian, ze względu na kontrolę Izraela nad rejestrami ludności Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu jednostka zgromadziła miliony fotografii wykonanych do dokumentów tożsamości. Źródła znające jej działalność poinformowały, że zdjęcia te były regularnie wykorzystywane w programach rozpoznawania twarzy, w tym w aplikacji Blue Wolf, z której izraelscy żołnierze korzystają na Zachodnim Brzegu.

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Po rozpoczęciu operacji lądowej w Strefie Gazy w październiku 2023 roku izraelskie wojsko zbierało również wizerunki Palestyńczyków na tymczasowych punktach kontrolnych. Jednocześnie gazecie nie udało się ustalić, czy właśnie te zdjęcia znalazły się wśród 3,5 mln obrazów przesłanych do Rekognition.

Współpraca z Amazonem

Dokumenty wskazują, że Rolling Stone w ciągu 2023 roku przenosił znaczne ilości danych do odizolowanego segmentu infrastruktury chmurowej Amazon Web Services. Segment ten, przeznaczony dla wrażliwych materiałów dotyczących operacji wojskowych i zbierania danych wywiadowczych, Amazon i jego klient nazywali „ogrodzonym ogrodem”.

Podstawą współpracy była wielomiliardowa umowa Project Nimbus z 2021 roku, na mocy której AWS i Google świadczą usługi chmurowe dla izraelskich struktur państwowych i wojskowych. Przedstawiciel AWS oświadczył, że firma nie ma wglądu w obciążenia, które klienci umieszczają w jej chmurze, i nie komentuje relacji z klientami bez ich zgody. Siły Obronne Izraela oświadczyły, że nie zamierzają komentować interakcji ani usług związanych z potrzebami operacyjnymi.

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