Siły izraelskie 12 listopada przeprowadziły naloty, eksplozje i ostrzał artyleryjski w kilku miejscowościach południowego Libanu. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency, powołując się na libańską państwową Narodową Agencję Informacyjną (NNA).

Według NNA naloty objęły Haddatę w dystrykcie Bint Dżubajl oraz Al-Mansuri. Poinformowano również o dużej eksplozji w Zawtar asz-Szarkijji w pobliżu rzeki Litani. W Kantarze doszło do nalotu po eksplozji, która nastąpiła wcześniej tego dnia.

Uderzenia i eksplozje w miejscowościach

W Kfar Tebnit w dystrykcie Nabatieh izraelskie lotnictwo zaatakowało miasto, po czym doszło tam do dużej eksplozji. O eksplozji poinformowano również w Kuninie, w dystrykcie Bint Dżubajl.

Dron zrzucił dwa granaty hukowo-błyskowe w pobliżu rolników na obrzeżach Kfar Szuba w dystrykcie Arkub. Izraelska artyleria wystrzeliła kilka pocisków w kierunku obrzeży Rszafu, a miasto Srebbine w pobliżu Nabatieh ostrzelano z karabinów maszynowych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Aktywność dronów

W Majfadunie trzy izraelskie drony eksplodowały w oddzielnych incydentach. Dwa z nich zdetonowały na dachach budynków mieszkalnych, a kolejny eksplodował nad miastem, po czym jego odłamki spadły do ogrodu przy domu.

Aktywność dronów odnotowano również nad innymi obszarami południowego Libanu. Jeden dron przeleciał na małej wysokości nad głównym placem Dżdeidet Mardżajun, a inny bezgłośnie przeleciał na małej wysokości nad nadmorskim miastem Tyr.

Ataki nastąpiły mimo zawartego 26 czerwca, za pośrednictwem USA, porozumienia ramowego między Bejrutem a Tel Awiwem. Przewiduje ono stopniowe wycofanie sił izraelskich z okupowanego terytorium Libanu w zamian za rozmieszczenie armii libańskiej i rozbrojenie ugrupowań zbrojnych.

Ministerstwo Zdrowia Libanu informowało, że według stanu na 5 listopada w wyniku izraelskich ataków od 2 marca zginęło 4390 osób, a 12 429 zostało rannych.

Czytaj nas na