Izraelskie samoloty wojskowe przeprowadziły w czwartek pięć nalotów na górzysty obszar Al-Shaara w pobliżu wsi Janta w dystrykcie Baalbek we wschodnim Libanie. Eksplozje było słychać w mieście Baalbek, nie napłynęły informacje o poszkodowanych, poinformowała Anadolu Agency, powołując się na libańską państwową Narodową Agencję Informacyjną.

Oświadczenie izraelskiej armii

Izraelska armia oświadczyła, że jej siły powietrzne przeprowadziły oparty na danych wywiadowczych atak w rejonie Janty we wschodniej Dolinie Bekaa. Według wojska zaatakowany obiekt był wcześniej wykorzystywany przez Hezbollah do produkcji rakiet i przechowywania broni.

Armia Izraela twierdzi również, że obiekt był już kilkakrotnie atakowany podczas poprzedniej wojny. Wojskowi oświadczyli, że niedawno wykryli powrót członków Hezbollahu do tego miejsca i uderzyli w wejścia, aby nie dopuścić do odtworzenia obiektu. Hezbollah nie skomentował tych twierdzeń.

Trzy dni wcześniej izraelskie wojsko informowało o ataku na transport broni w pobliżu Janty na granicy libańsko-syryjskiej. Twierdziło, że transport był przeznaczony dla Hezbollahu.

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Ataki na południu kraju

Libańska Narodowa Agencja Informacyjna poinformowała również o eksplozjach dwóch izraelskich dronów na południu kraju. Jeden z nich uderzył w dom w Shuqin, drugi eksplodował na dachu budynku w Nabatieh al-Fawqa. Izraelskie lotnictwo, według agencji, zaatakowało obszar Ain es-Samahiya między Zawtar al-Sharqiya a Mayfadounem, a także przeprowadziło dwa uderzenia na Qantarę.

W dystrykcie Mardż Ujun izraelskie siły wystrzeliły osiem pocisków artyleryjskich w kierunku Khiam. Ostrzał artyleryjski i nalot były również wymierzone w północne obrzeża Kfar Shuba w dystrykcie Hasbaja. Odłamki spadły w pobliżu budynków mieszkalnych, powodując straty materialne bez poszkodowanych.

Ataki nastąpiły pomimo porozumienia ramowego zawartego przez Bejrut i Tel Awiw 26 czerwca za pośrednictwem USA. Przewiduje ono wycofanie izraelskich wojsk z okupowanego terytorium i rozmieszczenie armii libańskiej. Według Anadolu Agency Izrael nadal utrzymuje terytoria na południu Libanu, w tym obszary zajęte podczas wojny w latach 2023–2024.

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