Izraelska armia przeprowadziła w czwartek ataki lotnicze i artyleryjskie na kilka obszarów południowego Libanu. Izraelskie drony latały również nad Bejrutem i południowym miastem Tyr, podała Anadolu Agency, powołując się na libańskie media państwowe.

Ataki na miejscowości

Według Libańskiej Narodowej Agencji Informacyjnej izraelskie samoloty wojskowe zniszczyły budynek w mieście Haris w dystrykcie Bint Dżubajl i uderzyły w Kfar Tebnit w dystrykcie Nabatieh. O świcie izraelska artyleria ostrzelała Wadi al-Hudżajr i obszar w pobliżu Kabrikhi od strony Wadi al-Saluki, a następnie obrzeża Hadaty.

W ciągu nocy artyleria wielokrotnie ostrzeliwała równinę Mardżajun. W dystrykcie Mardżajun trzy eksplozje rozległy się w mieście Adeisse al-Kusajr, a izraelskie siły przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę operację przeczesywania w Chijam. Jeden dron, według agencji, latał na niskiej wysokości nad Bejrutem, a drugi — nad Tyrem i przyległymi obszarami.

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Straty i porozumienie

Libańskie władze twierdzą, że od 2 marca izraelskie ataki zabiły ponad 4 300 osób, kolejnych 12 400 zostało rannych, a ponad 1 mln ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Ataki trwają mimo zawartego 26 czerwca za pośrednictwem USA porozumienia między Libanem a Izraelem, które przewiduje stopniowe wycofanie izraelskich wojsk z terytorium Libanu, rozmieszczenie armii libańskiej i rozbrojenie Hezbollahu.

Według agencji Izrael od dziesięcioleci okupuje części południowego Libanu, a inne terytoria — od konfliktu z lat 2023–2024. Podczas obecnej ofensywy izraelskie siły posunęły się o ponad 10 kilometrów w głąb terytorium Libanu.

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