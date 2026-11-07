Izraelska armia kontynuowała operacje i ostrzał artyleryjski na południu Libanu, mimo porozumienia ramowego między Libanem a Izraelem osiągniętego w czerwcu za pośrednictwem USA. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na libańską państwową Narodową Agencję Informacyjną.

Operacje i ostrzał

Według agencji izraelskie wojsko przeprowadziło operację demontażową w Bani Hayyan. Nie podano szczegółów dotyczących jej charakteru. Armia prowadziła również operacje poszukiwawcze w Khiam, w dystrykcie Marjayoun, a artyleria ostrzelała okolice Wadi al-Hujair w regionie Dżabal Amil.

W nocy okresowy ostrzał artyleryjski objął okolice Baraachit w dystrykcie Bint Dżubajl oraz Wadi Zibqin. W piątek wieczorem izraelska artyleria ostrzelała także obszar al-Arajisz między miastami Haris i Hadatha. W pobliżu Mansouri i Bajt as-Sajjad, na południe od Tyru, izraelskie siły prowadziły ogień z ciężkich karabinów maszynowych i używały artylerii.

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Warunki porozumienia ramowego

Czerwcowe porozumienie przewiduje stopniowe wycofanie izraelskich wojsk z okupowanego terytorium Libanu w zamian za rozmieszczenie armii libańskiej i przejęcie przez nią odpowiedzialności za bezpieczeństwo na tych obszarach.

Ministerstwo Zdrowia Libanu podało, że od 2 marca w wyniku izraelskich ataków zginęło 4 390 osób, a kolejne 12 429 zostało rannych, według stanu na 5 listopada. Anadolu Agency zaznacza również, że Izrael nadal utrzymuje obszary na południu Libanu, w tym pozycje zajęte dekady temu oraz terytoria zdobyte podczas wojny w latach 2023–2024.

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