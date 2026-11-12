Izraelska policja poinformowała o zatrzymaniu czterech podejrzanych w sprawie wrześniowego ataku w palestyńskiej wsi Jalud na Zachodnim Brzegu. Podczas próby powrotu członków rodziny Tubasi do swoich domów w dniach 28–29 września spłonęły dwa domy, a trzech funkcjonariuszy policji granicznej zostało rannych. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na izraelską policję i materiały sprawy sądowej.

Ograniczenia dla dwóch nastolatków

Dwóch zatrzymanych, w wieku 16 i 17 lat, mieszkańców Jerozolimy i Netiwot, doprowadzono do Sądu Okręgowego w Jerozolimie. Zostali zwolnieni pod warunkami ograniczającymi, w tym z zakazem przebywania w tym rejonie przez 60 dni, podała policja.

Pozostali dwaj podejrzani, w wieku 21 i 25 lat, mieszkają w północnej części Zachodniego Brzegu. Pozostawali w areszcie i mieli stanąć przed sędzią. Dochodzenie w sprawie przemocy, ataków na siły bezpieczeństwa i podpaleń prowadzą policja okręgu Judei i Samarii oraz służba bezpieczeństwa Szin Bet. Funkcjonariusze oświadczyli, że zebrali dowody na miejscu zdarzenia i przesłuchali świadków.

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Wstępna ocena remontu

Państwo poinformowało również Wysoki Trybunał Sprawiedliwości, że przywrócenie dwóch spalonych domów rodziny Tubasi do stanu nadającego się do zamieszkania będzie wstępnie wymagać około trzech miesięcy. Przedstawiciel rodziny, palestyński przedstawiciel ds. łączności, inżynier oraz przedstawiciele Sił Obronnych Izraela dokonali oględzin zniszczeń; w skład delegacji wojskowej wchodził przedstawiciel Administracji Cywilnej.

Pobliskim dom Tawfika Szwajkiego spłonął 24 października po tym, jak przebywali tam Izraelczycy. Siły Obronne Izraela oświadczyły, że ich żołnierze przybyli ewakuować Izraelczyków, gdy wybuchł pożar; przyczyna jego powstania jest badana. Specjaliści nie oglądali jeszcze tego domu.

Zgodnie z wnioskiem państwa przygotowano plan powtarzających się operacji oraz mobilnych patroli, aby zapewnić bezpieczny powrót rodzin i nie dopuścić do osiedlania się Izraelczyków w tym rejonie. Mieszkańcy mają wrócić pod ochroną po zakończeniu remontu.

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