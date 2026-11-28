Izraelska policja zatrzymała trzech podejrzanych po zranieniu Palestyńczyka — Jerusalem Post
Izraelska policja poinformowała w sobotę o zatrzymaniu trzech podejrzanych po zgłoszeniu strzelaniny w wiosce At-Tuwani na Zachodnim Brzegu, na południe od Hebronu. Poinformował o tym The Jerusalem Post.
Zatrzymani podejrzani
Według policji wśród zatrzymanych są dwaj czynni żołnierze oraz mieszkaniec Tel Awiwu. W policyjnym oświadczeniu te trzy osoby określono jako podejrzanych w sprawie związanej ze zgłoszeniem strzelaniny. Nazwisk zatrzymanych nie podano.
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Zranienie mężczyzny
Policja poinformowała również, że podczas incydentu palestyński mężczyzna został ranny w ramię. Służby nie ujawniły innych szczegółów dotyczących okoliczności strzelaniny.
Dalsze śledztwo
Według policji śledztwo zostanie przekazane żandarmerii wojskowej do dalszego rozpatrzenia. W komunikacie nie podano terminu przekazania materiałów ani innych szczegółów działań śledczych.