Izraelska policja poinformowała w sobotę o zatrzymaniu trzech podejrzanych po zgłoszeniu strzelaniny w wiosce At-Tuwani na Zachodnim Brzegu, na południe od Hebronu. Poinformował o tym The Jerusalem Post.

Zatrzymani podejrzani

Według policji wśród zatrzymanych są dwaj czynni żołnierze oraz mieszkaniec Tel Awiwu. W policyjnym oświadczeniu te trzy osoby określono jako podejrzanych w sprawie związanej ze zgłoszeniem strzelaniny. Nazwisk zatrzymanych nie podano.

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Zranienie mężczyzny

Policja poinformowała również, że podczas incydentu palestyński mężczyzna został ranny w ramię. Służby nie ujawniły innych szczegółów dotyczących okoliczności strzelaniny.

Dalsze śledztwo

Według policji śledztwo zostanie przekazane żandarmerii wojskowej do dalszego rozpatrzenia. W komunikacie nie podano terminu przekazania materiałów ani innych szczegółów działań śledczych.

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