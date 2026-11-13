Władze Izraela wydały rozkaz wojskowy nakazujący usunięcie drzew migdałowych i dzikiej roślinności z 37,8 akra ziemi na okupowanym Zachodnim Brzegu, w miejscowościach Dura i Tarkumija w rejonie Hebronu. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na Palestyńską Komisję ds. Przeciwdziałania Murowi i Osiedlom.

Działki w Durze i Tarkumii

Według komisji rozkaz 28 października podpisał dowódca izraelskich sił. Dotyczy on kilku miejscowości w Durze, w tym Tarsa, Wadi Huzema, Chirbet Deir Samit, Chirbet Sabra, Dżabal as-Saadi i Chirbet ad-Deira, a także ziem w Tarkumii.

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Terminy dla właścicieli ziemi

Właściciele działek lub osoby nimi zarządzające muszą usunąć drzewa i roślinność w ciągu siedmiu dni od daty kontroli terenowej zaplanowanej przez izraelski organ łącznikowy. Jeśli wymóg nie zostanie spełniony, usunięcia mogą dokonać osoby upoważnione przez dowódcę wojskowego. Sprzeciw wobec rozkazu można złożyć w ciągu siedmiu dni od daty kontroli.

Komisja oświadczyła, że usunięcie roślinności wzdłuż pasa o długości ponad 7,5 kilometra zaszkodzi wartości rolniczej i środowiskowej ziemi, a także środkom utrzymania rolników. Komisja dodała, że rozkaz nie przewiduje przeniesienia prawa własności do ziemi, jednak może zaszkodzić jej właścicielom i rolniczemu charakterowi tych terenów.

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