Izraelskie miasto Bat Jam złożyło pozew przeciwko Iranowi w Sądzie Okręgowym w Jerozolimie, domagając się 70 mln euro odszkodowania za szkody w infrastrukturze miejskiej spowodowane atakiem rakietowym na dzielnicę mieszkaniową. Informuje o tym Tagesschau.

Burmistrz Bat Jamu, Tzvika Brot, oświadczył, że miasto dąży do pociągnięcia Iranu do odpowiedzialności za skutki ataku. Według redakcji udał się on do Nowego Jorku, aby doręczyć pozew przedstawicielowi Iranu.

Setki rodzin nie wróciły do domów

Po ataku na obszar na południe od Tel Awiwu uszkodzonych zostało ponad 100 budynków, a 22 z nich mają zostać rozebrane. Ponad 500 rodzin nadal nie może wrócić do swoich mieszkań. Państwo opłaca ludziom pobyt w hotelach i wynajem mieszkań.

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Jeden z mieszkańców, Eli Yitzhakian, mieszkał na dziewiątym piętrze dziesięciopiętrowego budynku, w który trafiła rakieta z około 500 kg materiałów wybuchowych. Przeżył w szybie na śmieci w budynku. Jak powiedział, w chwili uderzenia w pomieszczeniu na śmieci przebywało dziewięć osób. Dziewięciu jego sąsiadów zginęło, a sam budynek został później rozebrany.

Orzeczenie sądu może otworzyć drogę do kolejnych pozwów

Prawniczka Nitzana Leitner, która reprezentuje Bat Jam w tej sprawie, uważa, że Iran raczej nie odpowie na pozew. Jednocześnie, jak zaznaczyła, wyrok zaoczny może potencjalnie umożliwić wykorzystanie środków, które Izrael nadal jest winien Iranowi na podstawie dawnych umów naftowych.

Leitner oświadczyła, że zwycięstwo w sprawie może otworzyć możliwość składania indywidualnych pozwów przez innych poszkodowanych obywateli i miasta. Według Tagesschau odbudowa zniszczonej dzielnicy może potrwać lata: w miejscu budynku Yitzhakiana planowana jest budowa nowego wieżowca mieszkalnego za około siedem lat.

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