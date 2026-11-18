W Strefie Gazy izraelskie kwadrokoptery zrzucały ulotki, do których przymocowano małe paczki kawy i papierosów. Na ulotkach znajdowały się numery WhatsApp oraz wiadomości wzywające do zwracania się po pomoc lub przekazywania informacji o Hamasie i innych palestyńskich ugrupowaniach zbrojnych; numery te mają należeć do izraelskich służb bezpieczeństwa, podaje The National.

Mieszkańcy informowali o zrzutach takich materiałów w Gazie, Deir al-Balah i innych rejonach. Na części ulotek widniały nazwiska i zdjęcia Palestyńczyków zabitych w izraelskich atakach od początku wojny w październiku 2023 roku lub osób, które, jak się uważa, mogą nadal być celami Izraela.

Reakcja mieszkańców

35-letni sprzedawca warzyw Moamen Abu Ajwa, który przeniósł się z miasta Gaza do Deir al-Balah, powiedział, że drony zrzucały ulotki nad miejskim targiem. Jak stwierdził, ludzie zbierali je głównie ze względu na dołączone towary, a nie z chęci kontaktu z izraelskimi wojskowymi.

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Abu Ajwa nazwał sprzecznym połączenie obietnic pomocy z apelami o zgłaszanie członków palestyńskich ugrupowań zbrojnych. Oświadczył, że Izrael powinien wpuszczać do Gazy niezbędne towary przez przejścia graniczne, zamiast rozdawać pojedyncze artykuły wraz z apelami rekrutacyjnymi.

Ostrzeżenie służb bezpieczeństwa

29-letni mieszkaniec obozu dla uchodźców Dżabalija Amir Nofal powiedział, że widział ulotki w pobliżu Al-Saraya w mieście Gaza. Według niego po zabraniu kawy i papierosów ludzie darli lub palili ulotki i wyśmiewali ich treść.

Palestyńskie organy bezpieczeństwa ostrzegły mieszkańców, aby nie dzwonili pod wskazane numery. Przedstawiciel Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego Gazy powiedział, że podobne materiały z papierosami, kawą lub czekoladą zrzucano już wcześniej. Twierdził, że niewielka liczba osób poszukujących pomocy humanitarnej po takich kontaktach była później angażowana do pracy dla izraelskiego wywiadu, początkowo nie zdając sobie z tego sprawy.

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