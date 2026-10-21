Dziesiątki izraelskich myśliwców zbliżyły się do granicy Iranu na początku tego tygodnia podczas operacji w nocy z poniedziałku na wtorek. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na izraelską stację telewizyjną Channel 12.

Trasa przez Syrię i Irak

Według prywatnej izraelskiej stacji telewizyjnej Channel 12 w operacji uczestniczyły dziesiątki samolotów bojowych, którym towarzyszyły samoloty tankujące izraelskich sił powietrznych. Samoloty przeleciały nad terytoriami Syrii i Iraku, a po zbliżeniu się do irańskiej granicy na bardzo małą odległość wróciły do Izraela.

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Wersja o możliwej odpowiedzi Iranu

Amerykańskie źródła przekazały Channel 12, że izraelskie wojsko mogło liczyć na otwarcie ognia przez siły irańskie. Według tej wersji taka odpowiedź mogłaby stanowić podstawę do rozpoczęcia ataku na Iran.

Informacja pojawiła się wśród nasilonych ostrzeżeń Izraela przed możliwym irańskim atakiem przed izraelskimi wyborami zaplanowanymi na 27 października.

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