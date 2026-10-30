Izraelskie naloty późnym wieczorem w czwartek zniszczyły dwa budynki mieszkalne w północnej i centralnej części Strefy Gazy w Palestynie. Dziesiątki palestyńskich rodzin straciły schronienie, poinformowała Anadolu Agency, powołując się na źródła i świadków.

Ewakuacja w Safatawi

Jeden z ataków zniszczył dom w rejonie Safatawi na północ od miasta Gaza. Przed atakiem mieszkańcy osiedla zostali ostrzeżeni o konieczności ewakuacji.

Według świadków jeden z mieszkańców otrzymał telefon od przedstawicieli izraelskiego wywiadu i nakaz opuszczenia osiedla w pobliżu stacji odsalania Yassin. Ludzie dostali tylko kilka minut na ewakuację, przez co dziesiątki rodzin opuszczały swoje domy w ciemności.

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Dom w obozie Bureij

Kolejny nalot zniszczył pięciopiętrowy budynek mieszkalny w kwartale Block 7 obozu dla uchodźców Bureij w centralnej części Strefy Gazy. Przed uderzeniem wydano również ostrzeżenie o ewakuacji dla mieszkańców sąsiedniego osiedla.

Według źródeł agencji uderzenie uszkodziło sąsiednie budynki i domy mieszkalne. Nie zgłoszono zabitych ani rannych w wyniku obu uderzeń. Anadolu Agency zaznacza, że uderzenia nastąpiły w czasie obowiązywania w Gazie rozejmu, który według agencji obowiązuje od 10 października 2025 roku.

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